В Одесі викрили корупційну схему для ухилянтів

Затримання зловмисників на місці злочину. Фото: СБУ

В Одесі викрили чергову злочинну схему ухиляння від армії, в якій замішаний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Злочинець вимагав у потенційних призовників по кілька тисяч доларів, в залежності від "діагнозу".

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі схеми

Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками секретар ВЛК одного з військкоматів міста налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби. Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби. Злочинця вдалося затримати "на гарячому".

Яке покарання загрожує

Правопорушнику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка спільно з ДБР завершила успішне розслідування, яке призвело до затримання головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління в Одесі. Він став фігурантом корупційної схеми, яка призвела до привласнення понад 1 млн гривень, виділених на будівництво спорткомплексу для українських захисників.