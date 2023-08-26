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10 тысяч долларов за "инвалидность": в Одессе разоблачили коррупционную схему для уклонистов

26 августа 2023 10:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили коррупционную схему для ухилянцев
Задержание злоумышленников с поличным. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачена очередная преступная схема уклонения от армии, в которой замешан секретарь местной военно-врачебной комиссии. Преступник требовал у потенциальных призывников по несколько тысяч долларов, в зависимости от "диагноза".

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали схемы

Вместе со столичной адвокатом и двумя сообщниками секретарь ВЛК одного из военкоматов города наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе. Своих клиентов они подыскивали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы. Преступника удалось задержать "на горячем".

Какое наказание грозит

Правонарушителю доложено о подозрении и решается вопрос об избрании мер. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, военная контрразведка совместно с ДБР завершила успешное расследование, повлекшее задержание главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления в Одессе. Он стал фигурантом коррупционной схемы, приведшей к присвоению более 1 млн гривен, выделенных на строительство спорткомплекса для украинских защитников.

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