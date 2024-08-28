Вивозили ухилянтів в Молдову: в Одесі викрили ділків

В Одесі викрили ділків на переправленні в Молдову.Фото: нацполіція

В Одесі чоловіка та жінку відправили на лаву підсудних. За чималі гроші вони допомагали ухилянтам дістатися Молдови, за що тепер їм світить тюрма.

Про це сьогодні, 28 серпня, повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.

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Обставини злочину

За 11 000 доларів місцеві 48-річний чоловік та на рік старша жінка забезпечували "клієнтів" фіктивними довідками про інвалідність та супроводжували автомобілем у Молдову. З усіма ухилянтами проводили інструктажі, отримували від них необхідні дані для виготовлення "білих квитків" та брали 700 доларів завдатку. Безпосередньо перед перетином кордону отримували ще частину коштів, а решту — після успішної оборудки.

Фальшивий документ. Фото: Нацполіція

Деталі затримання

Обох ділків викрили одночасно в Одесі. Жінку — безпосередньо під час отримання частини від визначеної суми — 5 800 доларів. У якості речових доказів слідчі вилучили гроші, мобільні телефони та фіктивні документи про інвалідність чоловіка, який бажав уникнути мобілізації.

Викрили ділків під час отриманні грошей. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Обвинувальні акти відносно ділків вже в суді. Їм загрожують до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

"За результатами слідчих дій ми висунули правопорушникам обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — в керівництві діями, спрямованими на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів", — йдеться в повідомлення.

Нині зловмисники під вартою, але вони можуть внести заставу.