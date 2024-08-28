Вывозили уклонистов в Молдову: в Одессе разоблачили дельцов

В Одессе разоблачили дельцов на переправке в Молдову. Фото: Нацполиция

В Одессе мужчину и женщину отправили на скамью подсудимых. За немалые деньги они помогали уклонистам добраться до Молдовы, за что теперь им светит тюрьма.

Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Обстоятельства преступления

За 11 000 долларов местные 48-летний мужчина и год старшая женщина обеспечивали "клиентов" фиктивными справками об инвалидности и сопровождали автомобилем в Молдову. Со всеми уклонистами проводили инструктажи, получали от них необходимые данные для изготовления "белых билетов" и брали 700 долларов задатка. Непосредственно перед пересечением границы получали часть средств, а остальные — после успешной сделки.

ложный документ. Фото: Нацполиция

Детали задержания

Обоих дельцов разоблачили одновременно в Одессе . Женщину — непосредственно при получении части от определенной суммы — 5 800 долларов. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли деньги, мобильные телефоны и фиктивные документы об инвалидности мужчины, желавшего избежать мобилизации.

Разоблачили дельцов при получении денег. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Обвинительные акты в отношении дельцов уже в суде. Им грозят до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

"По результатам следственных действий мы выдвинули правонарушителям обвинения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - в руководстве действиями, направленными на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействии их совершению советами, указаниями, устранением препятствий, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам", — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленники под стражей, но они могут внести залог.