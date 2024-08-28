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11 тысяч долларов за доставку в Молдову — в Одессе задержали очередных "трансферов"

28 августа 2024 16:24
Верзилова Єлизавета - редактор
Вывозили уклонистов в Молдову: в Одессе разоблачили дельцов
В Одессе разоблачили дельцов на переправке в Молдову. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе мужчину и женщину отправили на скамью подсудимых. За немалые деньги они помогали уклонистам добраться до Молдовы, за что теперь им светит тюрьма.

Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

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Обстоятельства преступления

За 11 000 долларов местные 48-летний мужчина и год старшая женщина обеспечивали "клиентов" фиктивными справками об инвалидности и сопровождали автомобилем в Молдову. Со всеми уклонистами проводили инструктажи, получали от них необходимые данные для изготовления "белых билетов" и брали 700 долларов задатка. Непосредственно перед пересечением границы получали часть средств, а остальные — после успешной сделки.

Оформляли фиктивные документы
ложный документ. Фото: Нацполиция

Детали задержания

Обоих дельцов разоблачили одновременно в Одессе . Женщину — непосредственно при получении части от определенной суммы — 5 800 долларов. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли деньги, мобильные телефоны и фиктивные документы об инвалидности мужчины, желавшего избежать мобилизации.

Взятка за фальшивые документы
Разоблачили дельцов при получении денег. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Обвинительные акты в отношении дельцов уже в суде. Им грозят до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

"По результатам следственных действий мы выдвинули правонарушителям обвинения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - в руководстве действиями, направленными на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействии их совершению советами, указаниями, устранением препятствий, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам", — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленники под стражей, но они могут внести залог.

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