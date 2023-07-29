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15 мільйонів за покрівлю: в Одесі планують відремонтувати лікарню

29 липня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі планують відремонтувати Єврейську лікарню
Двір Єврейської лікарні. Фото: КНП "Міська клінічна лікарня №1"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують відремонтувати міську клінічну лікарню за понад 15 мільйонів гривень. На ці кошти у медзакладі хочуть оновити покрівлю з енергоощадними технологіями. 

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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У документі йдеться, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради шукає юридичну особу, яка забезпечить потреби Єврейської лікарні. Попередня ціна реставрації — 15 514 300 мільйонів, при цьому понизити ціну можливо не більше ніж на 77 тисяч гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що саме планують зробити

Реставраційний ремонт покрівлі з впровадженням енергоощадних технологій будівлі літери Ж, яка є частиною КНП "Міська клінічна лікарня №1". 

На порталі зазначено, що аукціон почався 28 липня і триматиме до 4 серпня включно. Підрядника планують знайти якомога швидше. 

Раніше ми писали, що Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) виступають за зміни у механізмі здійснення державних закупівель під час війни. Відомство розробило відповідні пропозиції.

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