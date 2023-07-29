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15 миллионов за кровлю: в Одессе планируют отремонтировать больницу

29 июля 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе планируют отремонтировать Еврейскую больницу
Двор Еврейской больницы. Фото: КНП "Городская клиническая больница №1"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют отремонтировать городскую клиническую больницу более чем за 15 миллионов гривен. На эти средства в медучреждении хотят обновить кровлю с энергосберегающими технологиями.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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В документе говорится, что управление капитального строительства Одесского городского совета ищет юридическое лицо, которое обеспечит потребности Еврейской больницы. Предварительная цена реставрации — 15 514 300 миллионов, при этом снизить цену можно не более чем на 77 тысяч гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что именно планируют сделать

Реставрационный ремонт кровли с внедрением энергосберегающих технологий здания буквы Ж, которая является частью КНП "Городская клиническая больница №1".

На портале отмечено, что аукцион начался 28 июля и будет держать до 4 августа включительно. Подрядчика планируют найти как можно скорее.

Ранее мы писали, что Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) выступают за изменения в механизме осуществления государственных закупок во время войны. Ведомство разработало соответствующие предложения.

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