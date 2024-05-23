20 мільйонів на безпеку дітей — у школи Миколаєва з'явиться укриття

Спуск в укриття. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Миколаєві планують відремонтувати підвали ліцею та улаштувати там укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги. Однак попередня вартість робіт становить понад 20 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, яке готове витратити на будівництво 20 948 209 гривень. Пропозиції можна подавати до 1 червня, а початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями відбудеться 3 червня.

Усі роботи підрядник має здати до 28 лютого поточного року. Укриття планують улаштувати у підвальних приміщеннях корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки.

Що планують зробити

У договорах зазначено понад 1500 пунктів робіт. Основні з них це:

корчування зелених насаджень;

роботи зі зміни рівня підлоги та інші земляні роботи;

мурування та укріплення стін, сходин;

улаштування гідроізоляції та утеплення поверхонь;

прокладання трубопроводу гарячої та холодної води;

встановлення каналізації;

налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і сповіщення;

облаштування меблями, сантехнікою й електрикою;

благоустрій майданчика ґанку та встановлення огорожі.

Інші тендери на укриття в закладах освіти

Нагадаємо, що у місті Южне Одеської області планують перебудувати підвали ліцею №1 в укриття. Попередньо, роботи оцінили у понад 21 мільйона гривень.

Також у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму цього року, минулу закупівлю провели в лютому.