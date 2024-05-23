20 миллионов на безопасность детей — у школы Николаева появится укрытие
В Николаеве планируют отремонтировать подвалы лицея и устроить там укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 20 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Николаевского городского совета, готовое потратить на строительство 20 948 209 гривен. Предложения можно подавать до 1 июня, а начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями состоится 3 июня.
Все работы подрядчик должен сдать до 28 февраля этого года. Укрытие планируется устроить в подвальных помещениях корпуса №2 Николаевского лицея №38 имени Владимира Дмитриевича Чайки.
Что планируют сделать
В договорах отмечено более 1 500 пунктов работ. Основные из них:
- корчевание зеленых насаждений;
- работы по изменению уровня пола и другие земляные работы;
- кладка и укрепление стен, ступеней;
- устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;
- прокладка трубопровода горячей и холодной воды;
- установление канализации;
- наладка систем пожаротушения,
- дымопровода и оповещения;
- обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;
- благоустройство площадки крыльца и установка забора.
Другие тендеры на укрытие в учебных заведениях
Напомним, что в городе Южное Одесской области планируют перестроить подвалы лицея №1 в укрытие. Предварительно, работы оценили более чем в 21 миллион гривен.
Также в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошедшую закупку провели в феврале.
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