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20 миллионов на безопасность детей — у школы Николаева появится укрытие

23 мая 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
20 миллионов на безопасность детей — у школы Николаева появится укрытие
Спуск в укрытие. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве планируют отремонтировать подвалы лицея и устроить там укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 20 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Больше о тендере

Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Николаевского городского совета, готовое потратить на строительство 20 948 209 гривен. Предложения можно подавать до 1 июня, а начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями состоится 3 июня.

Все работы подрядчик должен сдать до 28 февраля этого года. Укрытие планируется устроить в подвальных помещениях корпуса №2 Николаевского лицея №38 имени Владимира Дмитриевича Чайки.

Что планируют сделать

В договорах отмечено более 1 500 пунктов работ. Основные из них:

  • корчевание зеленых насаждений;
  • работы по изменению уровня пола и другие земляные работы;
  • кладка и укрепление стен, ступеней;
  • устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;
  • прокладка трубопровода горячей и холодной воды;
  • установление канализации;
  • наладка систем пожаротушения,
  • дымопровода и оповещения;
  • обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;
  • благоустройство площадки крыльца и установка забора.

Другие тендеры на укрытие в учебных заведениях

Напомним, что в городе Южное Одесской области планируют перестроить подвалы лицея №1 в укрытие. Предварительно, работы оценили более чем в 21 миллион гривен.

Также в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошедшую закупку провели в феврале.

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