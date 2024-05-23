20 миллионов на безопасность детей — у школы Николаева появится укрытие

Спуск в укрытие. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Николаеве планируют отремонтировать подвалы лицея и устроить там укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 20 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Николаевского городского совета, готовое потратить на строительство 20 948 209 гривен. Предложения можно подавать до 1 июня, а начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями состоится 3 июня.

Все работы подрядчик должен сдать до 28 февраля этого года. Укрытие планируется устроить в подвальных помещениях корпуса №2 Николаевского лицея №38 имени Владимира Дмитриевича Чайки.

Что планируют сделать

В договорах отмечено более 1 500 пунктов работ. Основные из них:

корчевание зеленых насаждений;

работы по изменению уровня пола и другие земляные работы;

кладка и укрепление стен, ступеней;

устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;

прокладка трубопровода горячей и холодной воды;

установление канализации;

наладка систем пожаротушения,

дымопровода и оповещения;

обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;

благоустройство площадки крыльца и установка забора.

Другие тендеры на укрытие в учебных заведениях

Напомним, что в городе Южное Одесской области планируют перестроить подвалы лицея №1 в укрытие. Предварительно, работы оценили более чем в 21 миллион гривен.

Также в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошедшую закупку провели в феврале.