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20 тисяч доларів за відстрочку від армії: в Одесі затримали горе-бізнесмена

30 серпня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вимагав хабар за відстрочку від армії
Чоловіка затримали на місці злочину. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, який вимагав 20 000 доларів за "відстрочку" від мобілізації. Він зазначив, що має вплив на службових осіб військкомату.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Деталі інциденту

Підозрюваний обіцяв військовозобов'язаним чоловікам за 20 000 доларів США допомогу у виготовленні документів про непридатність до військової служби. Для цього він збирався скористатися знайомством у районному ТЦК та СП. При цьому він погрожував, що без відповідної плати справжні документи про стан здоров'я розглядатися не будуть. 

Затримання злочинця. Фото: Одеська обласна прокуратура
Речові докази. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Правоохоронці затримали злочинця під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, САП та НАБУ розкрили злочинну схему заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса", у якій фігурує колишній міський голова. Також організатори цієї "угоди" привласнили понад 2 мільярди гривень.

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