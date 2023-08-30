Вимагав хабар за відстрочку від армії

20 тисяч доларів за відстрочку від армії: в Одесі затримали горе-бізнесмена
В Одесі затримали чоловіка, який вимагав 20 000 доларів за "відстрочку" від мобілізації. Він зазначив, що має вплив на службових осіб військкомату.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Деталі інциденту
Підозрюваний обіцяв військовозобов'язаним чоловікам за 20 000 доларів США допомогу у виготовленні документів про непридатність до військової служби. Для цього він збирався скористатися знайомством у районному ТЦК та СП. При цьому він погрожував, що без відповідної плати справжні документи про стан здоров'я розглядатися не будуть.
Яке покарання загрожує
Правоохоронці затримали злочинця під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, САП та НАБУ розкрили злочинну схему заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса", у якій фігурує колишній міський голова. Також організатори цієї "угоди" привласнили понад 2 мільярди гривень.