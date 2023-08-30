Требовал взятку за отсрочку от армии

Мужчину задержали с поличным. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержан мужчина, который требовал 20 000 долларов за "отсрочку" от мобилизации. Он отметил, что оказывает влияние на должностных лиц военкомата.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали инцидента

Подозреваемый обещал военнообязанным мужчинам за 20 000 долларов США помощь в изготовлении документов о непригодности к военной службе. С этой целью он собирался воспользоваться знакомством в районном ТЦК и СП. При этом он угрожал, что без соответствующей платы подлинные документы о состоянии здоровья рассматриваться не будут.

Задержание преступника. Фото: Одесская областная прокуратура

Вещественные доказательства. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Правоохранители задержали преступника при получении денег. Ему сообщили о подозрении ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит лишение свободы до 8 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, САП и НАБУ раскрыли преступную схему завладения Международным аэропортом "Одесса", в которой фигурирует бывший мэр. Также организаторы этого "соглашения" присвоили более 2 миллиардов гривен.