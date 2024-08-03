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Продавав канабіс — на Одещині затримали наркоторговця

3 серпня 2024 16:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Жителю Одеської області загрожує до десяти років ув’язнення за збут наркотиків
Поліцейський оформлює затриманого. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Біляївській територіальній громаді, що на Одещині, затримали 27-річного чоловіка за незаконний збут канабісу. Йому загрожує щонайменше шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області

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Вилучений канабіс. Фото: Нацполіція

Деталі справи

За інформацією поліцейських, 27-річний чоловік збув покупцеві канабіс біля річки Турунчук. За продаж одного пакетика він вторгував 200 гривень. Слідчі оперативно вилучили особливо небезпечний наркотичний засіб та гроші, отримані правопорушником за оборудку. 

Що знайшли під час обшуку

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили канабіс, розфасований по згортках і підготовлений для продажу. Усі вилучені речовини були скеровані на експертизу для підтвердження походження та встановлення ваги.

Маріхуана
Вилучений пристрій для вживання наркотиків. Фото: Нацполіція

Затриманий за наркотики не вперше

Виявилося, що торік чоловік був засуджений до одного року обмеження волі за незаконне придбання наркотичних засобів. Цього разу йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Подальше слідство

Наразі поліцейські встановлюють канал постачання заборонених речовин до затриманого та інших осіб, причетних до цього злочину. Слідство триває під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

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