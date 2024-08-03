Жителю Одесской области грозит до десяти лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Полицейский оформляет задержанного. Фото: Нацполиция

В Беляевской территориальной общине на Одесчине задержали 27-летнего мужчину за незаконный сбыт каннабиса. Ему грозит не менее шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Изъятый каннабис. Фото: Нацполиция

Детали дела

По информации полицейских, 27-летний мужчина сбыл покупателю каннабис у реки Турунчук. За продажу одного пакетика он выторговал 200 гривен. Следователи оперативно изъяли особо опасное наркотическое средство и деньги, полученные правонарушителем за сделку.

Что нашли во время обыска

Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили каннабис, расфасованный по сверткам и подготовленный к продаже. Все изъятые вещества были направлены на экспертизу для подтверждения происхождения и веса.

Изъятое устройство для употребления наркотиков. Фото: Нацполиция

Задержанный за наркотики не первый раз

Оказалось, что в прошлом году мужчина был приговорен к одному году ограничения свободы за незаконное приобретение наркотических средств. На этот раз ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте особо опасных наркотических средств лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Дальнейшее следствие

Полицейские устанавливают канал поставки запрещенных веществ к задержанному и другим лицам, причастным к данному преступлению. Следствие продолжается под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры.