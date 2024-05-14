4 мільйони на ноутбуки та комп'ютери — Одеська юридична академія оголосила тендер

Студенти за комп'ютерами. Фото: Depositphotos

Одеська юридична академія вирішила оновити техніку, яку студенти використовують під час лабораторних та практичних занять. Так, заклад освіти оголосив закупівлю на майже 4 мільйони на комп'ютери та ноутбуки для здобувачів освіти.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.



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Детальніше про тендер

Закупівлю комп'ютерів для своїх студентів оголосив Національний університет "Одеська юридична академія". Пропозиції можна надсилати до 16 травня, цього ж дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Загалом, у Національному університеті "Одеська юридична академія" планують закупити техніку на 3 983 502 гривень.

Вимоги

Загалом планують закупити вісім одиниць техніки. Йдеться про персональні комп'ютери, міні-комп'ютер, моноблок та ноутбуки. До кожного перелічені окремі вимоги, а саме:

3 персональні комп'ютери:

Процесор не гірше: 20 ядер;

Пам'ять — від 96 GB;

Відеокарта на базі RTX4060 пам'ять від 8 GB;

Накопичувач — від 1 TB.

1 міні-комп'ютер:

Процесор 10-тиядерний Intel Core i5-1335U;

Обсяг оперативної пам'яті — від Гб 16 DDR4;

Накопичувач — від 512GB;

Відеокарта інтегрована.

2 ноутбуки:

Дисплей 15.6" 2.8K OLED (16:9);

Процесор не гірше AMD Ryzen™ 9;

Пам'ять — від 32GB;

Накопичувач 1TB;

Клавіатура з подсвічуваннем;

Камера 1080p FHD.

2 персональних моноблока:

Дисплей 27" FHD IPS (1920 x 1080) ;

Процесор — від Intel Core i7-13700T 2.1GHz (16-core);

Графічний чіпсет — Intel UHD Graphics 770 або краще;

Пам'ять від 32GB DDR4;

Накопичувач від 1TB SSD.

Більше про тендери для закладів освіти

Ми також повідомляли, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39 та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень.