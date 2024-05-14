Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow 4 мільйони на ноутбуки та комп'ютери — Одеська юридична академія оголосила тендер arrow

4 мільйони на ноутбуки та комп'ютери — Одеська юридична академія оголосила тендер

14 травня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
4 мільйони на ноутбуки та комп'ютери — Одеська юридична академія оголосила тендер
Студенти за комп'ютерами. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеська юридична академія вирішила оновити техніку, яку студенти використовують під час лабораторних та практичних занять. Так, заклад освіти оголосив закупівлю на майже 4 мільйони на комп'ютери та ноутбуки для здобувачів освіти. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
 

Читайте також:
Закупівля техніки в Одесі на 4 мільйони
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Детальніше про тендер 

Закупівлю комп'ютерів для своїх студентів оголосив Національний університет "Одеська юридична академія". Пропозиції можна надсилати до 16 травня, цього ж дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Загалом, у Національному університеті "Одеська юридична академія" планують закупити техніку на 3 983 502 гривень.

Вимоги

Загалом планують закупити вісім одиниць техніки. Йдеться про персональні комп'ютери, міні-комп'ютер, моноблок та ноутбуки. До кожного перелічені окремі вимоги, а саме:

3 персональні комп'ютери:

  • Процесор не гірше: 20 ядер;
  • Пам'ять — від 96 GB;
  • Відеокарта на базі RTX4060 пам'ять від 8 GB;
  • Накопичувач — від 1 TB.

1 міні-комп'ютер:

  • Процесор 10-тиядерний Intel Core i5-1335U;
  • Обсяг оперативної пам'яті — від  Гб 16 DDR4;
  • Накопичувач — від 512GB;
  • Відеокарта інтегрована.

2 ноутбуки:

  • Дисплей 15.6" 2.8K OLED (16:9);
  • Процесор не гірше AMD Ryzen™ 9;
  • Пам'ять — від 32GB;
  • Накопичувач 1TB;
  • Клавіатура з подсвічуваннем; 
  • Камера 1080p FHD.

2 персональних моноблока: 

  • Дисплей 27" FHD IPS (1920 x 1080) ;
  • Процесор — від Intel Core i7-13700T 2.1GHz (16-core);
  • Графічний чіпсет  — Intel UHD Graphics 770 або краще;
  • Пам'ять від 32GB DDR4;
  • Накопичувач від 1TB SSD.

Більше про тендери для закладів освіти

Ми також повідомляли, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39  та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень.

Одеса
тендер
робота
аукціон
студенти
Одеська область
Новини Одеси
Університет
постачання
закупівлі
ноутбук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників