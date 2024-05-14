4 мільйони на ноутбуки та комп'ютери — Одеська юридична академія оголосила тендер
Одеська юридична академія вирішила оновити техніку, яку студенти використовують під час лабораторних та практичних занять. Так, заклад освіти оголосив закупівлю на майже 4 мільйони на комп'ютери та ноутбуки для здобувачів освіти.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Детальніше про тендер
Закупівлю комп'ютерів для своїх студентів оголосив Національний університет "Одеська юридична академія". Пропозиції можна надсилати до 16 травня, цього ж дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Загалом, у Національному університеті "Одеська юридична академія" планують закупити техніку на 3 983 502 гривень.
Вимоги
Загалом планують закупити вісім одиниць техніки. Йдеться про персональні комп'ютери, міні-комп'ютер, моноблок та ноутбуки. До кожного перелічені окремі вимоги, а саме:
3 персональні комп'ютери:
- Процесор не гірше: 20 ядер;
- Пам'ять — від 96 GB;
- Відеокарта на базі RTX4060 пам'ять від 8 GB;
- Накопичувач — від 1 TB.
1 міні-комп'ютер:
- Процесор 10-тиядерний Intel Core i5-1335U;
- Обсяг оперативної пам'яті — від Гб 16 DDR4;
- Накопичувач — від 512GB;
- Відеокарта інтегрована.
2 ноутбуки:
- Дисплей 15.6" 2.8K OLED (16:9);
- Процесор не гірше AMD Ryzen™ 9;
- Пам'ять — від 32GB;
- Накопичувач 1TB;
- Клавіатура з подсвічуваннем;
- Камера 1080p FHD.
2 персональних моноблока:
- Дисплей 27" FHD IPS (1920 x 1080) ;
- Процесор — від Intel Core i7-13700T 2.1GHz (16-core);
- Графічний чіпсет — Intel UHD Graphics 770 або краще;
- Пам'ять від 32GB DDR4;
- Накопичувач від 1TB SSD.
Більше про тендери для закладів освіти
Ми також повідомляли, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39 та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.
Також ми писали, що в Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень.
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