4 миллиона на ноутбуки и компьютеры — Одесская юридическая академия объявила тендер

Студенты за компьютерами. Фото: Depositphotos

Одесская юридическая академия решила обновить технику, которую студенты используют на лабораторных и практических занятиях. Так, учебное заведение объявило закупку почти на 4 миллиона на компьютеры и ноутбуки для соискателей образования.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Детальнее о тендере

Закупку компьютеров для своих студентов объявил Национальный университет "Одесская юридическая академия". Предложения можно посылать до 16 мая, в этот же день состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. В Национальном университете "Одесская юридическая академия" планируют закупить технику на 3 983 502 гривен.

Требования

В общей сложности планируют закупить восемь единиц техники. Речь идет о персональных компьютерах, мини-компьютерах, моноблоках и ноутбуках. К каждому перечислены отдельные требования, а именно:

3 персональных компьютера:

Процессор не ужаснее: 20 ядер;

Память – от 96 GB;

Видеокарта на базе RTX4060 – память от 8 GB;

Накопитель – от 1 TB.

1 мини-компьютер:

Процессор 10-ти ядерный Intel Core i5-1335U;

Объем оперативной памяти – от Гб 16 DDR4;

Накопитель – от 512GB;

Видеокарта интегрирована.

2 ноутбука:

Дисплей 15.6" 2.8K OLED (16:9);

Процессор не хуже AMD Ryzen™ 9;

Память – от 32GB;

Накопитель 1TB;

Клавиатура с подсветкой;

Камера 1080p FHD.

2 персональных моноблока:

Дисплей 27" FHD IPS (1920 x 1080);

Процессор – от Intel Core i7-13700T 2.1GHz (16-core);

Графический чипсет – Intel UHD Graphics 770 или лучше;

Память от 32GB DDR4;

Накопитель от 1TB SSD.

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Мы также сообщали, что Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило два тендера на проведение ремонтных работ в учебных заведениях. Согласно информации, ремонты будут касаться школы №39 и гимназии №61. На работы готовы потратить более 200 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает восемь миллионов гривен.