4 миллиона на ноутбуки и компьютеры — Одесская юридическая академия объявила тендер
Одесская юридическая академия решила обновить технику, которую студенты используют на лабораторных и практических занятиях. Так, учебное заведение объявило закупку почти на 4 миллиона на компьютеры и ноутбуки для соискателей образования.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детальнее о тендере
Закупку компьютеров для своих студентов объявил Национальный университет "Одесская юридическая академия". Предложения можно посылать до 16 мая, в этот же день состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. В Национальном университете "Одесская юридическая академия" планируют закупить технику на 3 983 502 гривен.
Требования
В общей сложности планируют закупить восемь единиц техники. Речь идет о персональных компьютерах, мини-компьютерах, моноблоках и ноутбуках. К каждому перечислены отдельные требования, а именно:
3 персональных компьютера:
- Процессор не ужаснее: 20 ядер;
- Память – от 96 GB;
- Видеокарта на базе RTX4060 – память от 8 GB;
- Накопитель – от 1 TB.
1 мини-компьютер:
- Процессор 10-ти ядерный Intel Core i5-1335U;
- Объем оперативной памяти – от Гб 16 DDR4;
- Накопитель – от 512GB;
- Видеокарта интегрирована.
2 ноутбука:
- Дисплей 15.6" 2.8K OLED (16:9);
- Процессор не хуже AMD Ryzen™ 9;
- Память – от 32GB;
- Накопитель 1TB;
- Клавиатура с подсветкой;
- Камера 1080p FHD.
2 персональных моноблока:
- Дисплей 27" FHD IPS (1920 x 1080);
- Процессор – от Intel Core i7-13700T 2.1GHz (16-core);
- Графический чипсет – Intel UHD Graphics 770 или лучше;
- Память от 32GB DDR4;
- Накопитель от 1TB SSD.
Больше о тендерах для учебных заведений
Мы также сообщали, что Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило два тендера на проведение ремонтных работ в учебных заведениях. Согласно информации, ремонты будут касаться школы №39 и гимназии №61. На работы готовы потратить более 200 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает восемь миллионов гривен.
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