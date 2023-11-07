5 мільйонів на найкраще село — на Одещині оголосили переможців конкурсу

Стадіон у селі на Одещині. Фото: Вадим Шкаровський

Сьогодні, 7 листопада, відбулося підсумкове засідання обласної конкурсної комісії з проведення щорічного обласного конкурсу "Найкращий сільський населений пункт". Відомо, що його переможці отримають понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шакровський.

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"Серед сільських населених пунктів, міських, селищних та сільських територіальних громад області переможцями обласного конкурсу "Найкращий сільський населений пункт із благоустрою Одеської області"", — написав Шкаровський.

Хто став переможцем

село Пасицели Балтської міської територіальної громади Подільського району Одеської області;

село Гонората Куяльницької сільської територіальної громади Подільського району Одеської області;

село Бокове Любашівської селищної територіальної громади Подільського району Одеської області;

село Ставрове Окнянської селищної територіальної громади Подільського району Одеської області.

центральні райони:

село Старі Маяки Старомаяківської сільської територіальної громади Березівського району Одеської області;

село Кордон Визирської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області;

село Нова Долина Авангардівської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області;

село Трояндове Доброславської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області;

село Северинівка Іванівської селищної територіальної громади Березівського району Одеської області;

село Мирне Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області;

село Вікторівка Березівської міської територіальної громади Березівського району Одеської області;

село Баннівка Василівської сільської територіальної громади Болградського району Одеської області;

село Надеждівка Арцизької міської територіальної громади Болградського району Одеської області;

село Петрівськ Тарутинської селищної територіальної громади Болградського району Одеської області.

На що витратять кошти

За умовами конкурсу кошти витратять на економічний розвиток населених пунктів, які будуть використані на важливі у воєнний час напрями — ремонт та облаштування бомбосховищ, енергоефективні заходи в освітніх та соціальних закладах та вирішення інших невідкладних потреб для забезпечення безпеки жителів громади під час війни.

Реакція волонтерів

Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова розкритикувала конкурс та зазначила, що вважає депутатів, які приймають таке рішення "невиліковно хворими".

"22 особи під час війни займаються розподілом 5 млн на конкурси. Напевно, години дві-три "працювали". У той час, коли гинуть щодня люди, коли десятки тисяч людей по всій країні намагаються допомагати війську — плетуть, вантажать, возять, збирають кошти, шиють форму, ноші, купують дрони, збирають ліки поранених, адже навіть такого не вистачає", — написала Ножевнікова.

Нагадаємо, у той час, коли волонтери місяцями збирають кошти на озброєння для бійців, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень.