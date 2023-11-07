5 миллионов в лучшую деревню — на Одесчине объявили победителей конкурса

Стадион в деревне в Одесской области. Фото: Вадим Шкаровский

Сегодня, 7 ноября, состоялось итоговое заседание областной конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса "Лучший сельский населенный пункт". Известно, что его победители получат более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Вадим Шакровский.

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"Среди сельских населенных пунктов, городских, поселковых и сельских территориальных громад области победителями областного конкурса "Лучший сельский населенный пункт по благоустройству Одесской области"", — написал Шкаровский.

Кто стал победителем

село Пасицелы Балтской городской территориальной громады Подольского района Одесской области;

село Гонората Куяльницкого сельского территориального общества Подольского района Одесской области;

село Боковое Любашевской поселковой территориальной громады Подольского района Одесской области;

село Ставрово Окнянского поселкового территориального общества Подольского района Одесской области.

село Старые Маяки Старомаяковской сельской территориальной громады Березовского района Одесской области;

село Граница Вызырской сельской территориальной громады Одесского района Одесской области;

село Новая Долина Авангардовской поселковой территориальной громады Одесского района Одесской области;

село Трояндово Доброславской поселковой территориальной громады Одесского района Одесской области;

село Севериновка Ивановской поселковой территориальной громады Березовского района Одесской области;

село Мирное Беляевской городской территориальной громады Одесского района Одесской области;

село Викторовка Березовской городской территориальной громады Березовского района Одесской области;

село Банновка Васильевской сельской территориальной громады Болградского района Одесской области;

село Надеждовка Арцизской городской территориальной громады Болградского района Одесской области;

село Петровск Тарутинского поселкового территориального общества Болградского района Одесской области.

На что потратят средства

По условиям конкурса средства потратят на экономическое развитие населенных пунктов, которые будут использованы на важные в военное время направления — ремонт и обустройство бомбоубежищ, энергоэффективные мероприятия в образовательных и социальных учреждениях и другие неотложные потребности для обеспечения безопасности жителей громады во время войны.

Реакция волонтеров

Одесская волонтерка Екатерина Ножевникова раскритиковала конкурс и отметила, что считает депутатов, которые принимают такое решение "неизлечимо больными".

"22 человека во время войны занимаются распределением 5 млн на конкурсы. Наверное, часа два-три "работали". В то время, когда гибнут каждый день люди, когда десятки тысяч людей по всей стране пытаются помогать войску — плетут, грузят, возят, собирают средства, шьют форму, носилки, покупают дроны, собирают лекарства раненых, ведь даже такого не хватает", — написала Ножевникова.

Напомним, в то время, когда волонтеры месяцами собирают средства на вооружение для бойцов, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутату Тамиле Афанасьевой элитные часы. Стоимость такого подарка "за миротворческую деятельность" составляет более полумиллиона гривен.