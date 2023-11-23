5 мільйонів на найкраще село — переможці отримають нагороди після війни

Село в Одеській області. Фото: google.com

Цього року переможці конкурсу на найкраще село не отримають грошову винагороду. В облраді вирішили, що наразі першочерговим питанням є забезпечення військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Одеської облради Григорій Діденко.

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"З огляду на першочергові завдання сьогоднішнього дня, проконсультувавшись із головою Одеської обласної державної (військової) адміністрації Олегом Кіпером, нами було ухвалено рішення про проведення нагородження після закінчення дії військового стану", — написав він.

Пост Григорія Діденка. Фото: скриншот

Водночас депутати власним коштом планують закупити для дітей області та ВПО квитки на вистави, які відбудуться у театрах міста. За словами Діденка, таким чином дітям необхідно "на декілька годин відволіктися від жахів цієї війни".

Зазначимо, що такі зміни торкнулися лише конкурсу на найкраще село. Однак, витрати коштів на "нагородні годинники" для депутатів Діденко не прокоментував. Чи скасували їх закупівлю — невідомо.

Нагадаємо, 7 листопада відбулося підсумкове засідання обласної конкурсної комісії з проведення щорічного обласного конкурсу "Найкращий сільський населений пункт". Відомо, що його переможці отримають понад 5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у той час, коли волонтери місяцями збирають кошти на озброєння для бійців, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень.