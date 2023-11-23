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5 миллионов на лучшую деревню — победители получат награды после войны

23 ноября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
5 миллионов на лучшую деревню — победители получат награды после войны
Деревня в Одесской области. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году победители конкурса на лучшую деревню не получат денежное вознаграждение. В облсовете решили, что первоочередным вопросом является обеспечение военных.

Об этом на своей странице в Facebook написал Одесский облсовет Григорий Диденко.

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"Учитывая первоочередные задачи сегодняшнего дня, проконсультировавшись с главой Одесской областной государственной (военной) администрации Олегом Кипером, нами было принято решение о проведении награждения после окончания действия военного положения", — написал он.

Пост Григория Диденко. Фото: скриншот

В то же время депутаты за свой счет планируют закупить для детей области и ВПЛ билеты на спектакли, которые состоятся в театрах города. По словам Диденко, таким образом детям необходимо "на несколько часов отвлечься от ужасов этой войны".

Отметим, что такие изменения затронули только конкурс на лучшую деревню. Однако расходы средств на "наградные часы" для депутатов Диденко не прокомментировал. Отменили ли их закупку — неизвестно.

Напомним, 7 ноября состоялось итоговое заседание областной конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса "Лучший сельский населенный пункт". Известно, что его победители получат более 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в то время, когда волонтеры месяцами собирают средства на вооружение для бойцов, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутату Тамиле Афанасьевой элитные часы. Стоимость такого подарка "за миротворческую деятельность" составляет более полумиллиона гривен.

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