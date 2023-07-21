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50 днів на воді: француз випадково заплив на територію порту на Одещині

21 липня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
50 днів на воді: француз випадково заплив на територію порту на Одещині
Француз 50 днів подорожував по воді та випадково заплив на територію України. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

43-річного французького каякера зафіксували українські прикордонники на Дунаї. Мандрівник опинився в акваторії порту "Рені", коли втратив орієнтир і, ненавмисно, потрапив на територію України.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін

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50 днів на воді

Іноземець зізнався, що подорожує на каяку вже понад 50 днів. Він втратив орієнтир під час своєї каяк-експедиції та випадково перетнув кордон України. Під час подорожі француз планував дістатися до Чорного моря через Тульчинське гирло. 

"Всього подорож француза тривала 51 день, в ході якої він періодично пришвартовувався до берега різних країн Єврозони для поповнення запасів провізії", — йдеться в повідомленні. 

Прикордонники виявили іноземця. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
Прикордонники виявили іноземця. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Прикордонники склали адміністративні матеріали проти французького каякера. Після розгляду справи в суді іноземця передадуть румунській стороні згідно з процедурою реадмісії. Ймовірно, подорож француза стане цікавим досвідом та незабутньою пригодою в його каякерському житті.

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох громадян Румунії в українському секторі Дунаю, неподалік міста Вилкове. Іноземців передали румунським правоохоронцям.

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