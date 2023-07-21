50 днів на воді: француз випадково заплив на територію порту на Одещині
43-річного французького каякера зафіксували українські прикордонники на Дунаї. Мандрівник опинився в акваторії порту "Рені", коли втратив орієнтир і, ненавмисно, потрапив на територію України.
Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.
50 днів на воді
Іноземець зізнався, що подорожує на каяку вже понад 50 днів. Він втратив орієнтир під час своєї каяк-експедиції та випадково перетнув кордон України. Під час подорожі француз планував дістатися до Чорного моря через Тульчинське гирло.
"Всього подорож француза тривала 51 день, в ході якої він періодично пришвартовувався до берега різних країн Єврозони для поповнення запасів провізії", — йдеться в повідомленні.
Прикордонники склали адміністративні матеріали проти французького каякера. Після розгляду справи в суді іноземця передадуть румунській стороні згідно з процедурою реадмісії. Ймовірно, подорож француза стане цікавим досвідом та незабутньою пригодою в його каякерському житті.
Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох громадян Румунії в українському секторі Дунаю, неподалік міста Вилкове. Іноземців передали румунським правоохоронцям.