50 дней на воде: француз случайно заплыл на территорию порта в Одесской области

Француз 50 дней путешествовал по воде и случайно заплыл на территорию Украины. Фото: Измаильский пограничный отряд

43-летнего французского каякера зафиксировали украинские пограничники на Дунае. Путешественник оказался в акватории порта "Рени", когда потерял ориентир и, нечаянно, попал на территорию Украины.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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50 дней на воде

Иностранец признался, что путешествует на каяке уже больше 50 дней. Он потерял ориентир во время своей экспедиции и случайно пересек границу Украины. Во время путешествия француз планировал добраться до Черного моря через Тульчинское устье.

"Всего путешествие француза длилось 51 день, в ходе которого он периодически пришвартовывался к берегу разных стран Еврозоны для пополнения запасов провизии", — говорится в сообщении.

Пограничники обнаружили иностранца. Фото: Измаильский пограничный отряд

Пограничники составили административные материалы против французского каякера. После рассмотрения дела в суде иностранца передадут румынской стороне в соответствии с процедурой реадмиссии. Вероятно, путешествие француза станет интересным опытом и незабываемым приключением в его каякерской жизни.

Напомним, пограничники Измаильского отряда задержали двух граждан Румынии в украинском секторе Дуная, недалеко от города Вилково. Иностранцев были переданы румынским правоохранителям.