50 дней на воде: француз случайно заплыл на территорию порта в Одесской области
43-летнего французского каякера зафиксировали украинские пограничники на Дунае. Путешественник оказался в акватории порта "Рени", когда потерял ориентир и, нечаянно, попал на территорию Украины.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
50 дней на воде
Иностранец признался, что путешествует на каяке уже больше 50 дней. Он потерял ориентир во время своей экспедиции и случайно пересек границу Украины. Во время путешествия француз планировал добраться до Черного моря через Тульчинское устье.
"Всего путешествие француза длилось 51 день, в ходе которого он периодически пришвартовывался к берегу разных стран Еврозоны для пополнения запасов провизии", — говорится в сообщении.
Пограничники составили административные материалы против французского каякера. После рассмотрения дела в суде иностранца передадут румынской стороне в соответствии с процедурой реадмиссии. Вероятно, путешествие француза станет интересным опытом и незабываемым приключением в его каякерской жизни.
Напомним, пограничники Измаильского отряда задержали двух граждан Румынии в украинском секторе Дуная, недалеко от города Вилково. Иностранцев были переданы румынским правоохранителям.