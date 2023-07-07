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Заснули в Румунії — прокинулись в Україні: на Одещині затримали іноземців

7 липня 2023 11:55
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Анна Мурадова
Редактор
Заснули в Румунії — прокинулись в Україні: на Одещині затримали іноземців
Затримання іноземців. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох громадян Румунії в українському секторі Дунаю, неподалік міста Вилкове. Іноземців передали румунським правоохоронцям.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Порушники повідомили, що вони вийшли на воду на своєму моторному човні з наміром прогулятися, але заснули, і течія принесла їх до українського берега.

За порушення державного кордону їм склали протоколи згідно зі статтею 204-1, частина 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону". Човен був конфіскований до розгляду в суді. Шляхом реадмісії, охоронці державних кордонів передали іноземців своїм румунським колегам.

Затримання ухилянтів на кордоні

Трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали вночі в районі прикордонного населеного пункту поблизу Ізмаїльського загону. Ця група мандрівників, яка прямувала до Молдови, була помічена тепловізором.

Зазначимо, нещодавно прикордонний наряд разом з оперативниками Подільського загону використав дрон для виявлення групи осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки точному спостереженню з повітря, були виявлені троє громадян України, які займалися ремонтом нелегальних переправ через кордон.

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