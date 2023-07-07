Уснули в Румынии — проснулись в Украине: в Одесской области задержали иностранцев

Задержание иностранцев. Фото: Измаильский пограничный отряд

Пограничники Измаильского отряда задержали двух граждан Румынии в украинском секторе Дуная, недалеко от города Вилково. Иностранцев были переданы румынским правоохранителям.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Нарушители сообщили, что они вышли на воду на своей моторной лодке с намерением прогуляться, но заснули, и течение принесло их к украинскому берегу.

За нарушение государственной границы им составили протоколы согласно статье 204-1, часть 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы". Лодка была конфискована до рассмотрения в суде. Путем реадмиссии охранники государственных границ передали иностранцев своим румынским коллегам.

Задержание уклонистов на границе

Три человека, пытавшиеся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, были задержаны ночью в районе пограничного населенного пункта вблизи Измаильского отряда. Эта группа путешественников, направлявшаяся в Молдову, была подмечена тепловизором.

Отметим, что недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.