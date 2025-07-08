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Головна Одеса 50 гривень за проїзд — біля Санжійки на Одещині з'явився шлагбаум

50 гривень за проїзд — біля Санжійки на Одещині з'явився шлагбаум

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 16:39
Скільки коштує кемпінг у Санжійці в Одеській області
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: kirillovka.ks.ua/sanzheika

Помилуватися приголомшливими морськими заходами і сходами сонця в Санжійці тепер стало платно. Прямо на дорозі при в'їзді на пустир встановили шлагбаум. Усі, хто хоче потрапити тепер до берега, мають заплатити по 50 гривень.

Відео про нововведення з'явилося у соцмережах.

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Майбутній кемпінг

На відео видно, що прямо на дорозі стоїть недобудована будка і шлагбаум, а також табличка, яка інформує, що в'їзд на пустир тепер платний. За проїзд необхідно заплатити 50 гривень, при цьому чек вам ніхто не видасть. Якихось документів, що підтверджують законність встановлення нової споруди, немає. За словами збирача грошей, у майбутньому тут планують відкрити великий кемпінг, де будуть душові та вбиральні. Зараз же поки що є тільки кілька туалетів. Водночас варто зазначити, що пляжу в Санжійці немає в переліку відкритих для купання, а отже, територія там узагалі має бути закрита для відвідування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, який вигляд мають одеські пляжі після відпочивальників. А також про те, які зони відпочинку в нашому місті відкриті.

Одеса відпочинок пляж Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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