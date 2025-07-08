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Главная Одесса 50 гривен за проезд — у Санжейки на Одесчине появился шлагбаум

50 гривен за проезд — у Санжейки на Одесчине появился шлагбаум

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:39
Сколько стоит кемпинг в Санжейке в Одесской области
Люди на пляже. Фото иллюстративное: kirillovka.ks.ua/sanzheika

Полюбоваться потрясающими морскими закатами и восходами в Санжейке теперь стало платно. Прямо на дороге при въезде на пустырь установили шлагбаум. Все кто хочет попасть теперь к берегу должны заплатить по 50 гривен. 

Видео о нововведениях появилось соцсетям.

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На видео видно, что прямо на дороге стоит не достроенная будка и шлагбаум, а также табличка информирующая, что въезд на пустырь теперь платный. За проезд необходимо заплатить 50 гривен при этом чек вам никто не выдаст. Каких либо документов подтверждающих законность установки нового сооружения нет. По словам сборщика денег, в будущем здесь планируется открыть большой кемпинг, где будут душевые и уборные. Сейчас же пока есть только несколько туалетов. При этом стоит отметить что пляжа в Санжейке нет в перечне открытых для купания, а значит территория там вообще должна быть закрыта для посещения.  

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядят одесские пляжи после отдыхающих. А также о том, какие зоны отдыха в нашем городе открыты.

Одесса отдых пляж Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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