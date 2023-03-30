500 доларів за паркан: в Одесі взяли на гарячому співробітника однієї з адміністрацій

Наразі він під вартою

Правоохоронці в Одесі знову викрили корупційний скандал. Співробітник Київської районної адміністрації Одеської міської ради був затриманий за вимагання та одержання хабаря у громадянки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, співробітник вимагав 500 доларів США у громадянки за невжиття заходів щодо демонтажу самочинно збудованого паркану біля її домоволодіння та не притягнення до адміністративної відповідальності. Правоохоронці затримали співробітника адміністрації під час одержання неправомірних коштів біля будинку потерпілої.

Після затримання підозрюваний перебуває під вартою, а також вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади.

Яке покарання чекає на посадовця

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеси викрито та повідомлено про підозру одному з головних спеціалістів Київської районної адміністрації Одеської міської ради за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови однієї із районних адміністрацій Одеси. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання хабаря. У разі відмови сплатити неправомірні кошти посадовець погрожував поверненням кватири до комунальної власності.

Тим часом представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці. Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабаря.