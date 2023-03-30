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Збагатились на ремонті суден: на Одещині на корупції викрито двох службовців держслужби

30 березня 2023 10:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хабарники можуть потрапити за ґрати на 10 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України". Їх підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

За даними слідства, службовець Одеського офісу держпідприємства вимагав 1700 доларів США хабаря у директора приватного підприємства. За ці кошти він мав безперешкодно надати сертифікати якості виробів металу, які використовувались підприємством для ремонту та обслуговування човнів та суден. Свої "послуги" він оцінював у 40 доларів США за кожну тону металевих виробів, сертифікацію яких необхідно буде здійснити.

Також, на одержанні хабаря викрито начальницю одного з відділів Центрального офісу держпідприємства, яка вимагала 1000 дол. США у цього ж підприємця за підготовку "позитивного" пакету документів. 

Затримання під час одержання хабарів

Обох службовців затримали під час одержання неправомірних коштів. У процесі розслідування було встановлено, що ці дві особи систематично вимагали хабарів від підприємців у обмін на послуги держпідприємства. Їхнє злочинне угруповання діяло упродовж кількох років.

Яке покарання чекає за корупцію

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці. Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабаря.

Двоє поліцейських в Одесі організували злочинну схему заробітку. Вони систематично брали хабарі.

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