Обогатились на ремонте судов: в Одесской области на коррупции разоблачены два служащих госслужбы

Взяточники могут попасть за решетку на 10 лет

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины". Их подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Детали схемы

По данным следствия, служащий Одесского офиса госпредприятия требовал взятки 1700 долларов США у директора частного предприятия. За эти средства он должен был беспрепятственно предоставить сертификаты качества изделий металла, которые использовались предприятием для ремонта и обслуживания лодок и судов. Свои "услуги" он оценивал в 40 долларов США за каждую тонну металлических изделий, сертификацию которых необходимо осуществить.

Также, на получении взятки разоблачена начальница одного из отделов Центрального офиса госпредприятия, требовавшая 1000 дол. США у этого же предпринимателя за подготовку "положительного" пакета документов.

Задержание при получении взяток

Оба служащих задержаны при получении неправомерных средств. В ходе расследования было установлено, что эти два человека систематически требовали взяток от предпринимателей в обмен на услуги госпредприятия. Их преступная группировка действовала несколько лет.

Какое наказание ждет за коррупцию

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины" по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки.

Двое полицейских в Одессе организовали преступную схему заработка. Они систематически брали взятки.