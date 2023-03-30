Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow 500 долларов за забор: в Одессе взяли с поличным сотрудника одной из администраций arrow

500 долларов за забор: в Одессе взяли с поличным сотрудника одной из администраций

30 марта 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пока он под стражей
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители в Одессе снова разоблачили коррупционный скандал. Сотрудник Киевской районной администрации Одесского городского совета был задержан за вымогательство и получение взятки у гражданки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

По данным следствия, сотрудник требовал 500 долларов США у гражданки за непринятие мер по демонтажу самовольно построенного забора возле ее домовладения и не привлечение к административной ответственности. Правоохранители задержали сотрудника администрации при получении неправомерных средств у дома потерпевшей.

После задержания подозреваемый находится под стражей, а также решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

Какое наказание ждет чиновника

При процессуальном руководстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачено и сообщено о подозрении одному из главных специалистов Киевской районной администрации Одесского городского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Напомним, прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя главы одной из районных администраций Одессы. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения взятки. В случае отказа уплатить неправомерные средства чиновник угрожал возвращением квартиры в коммунальную собственность.

Между тем, представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:45 В Одессе создали мобильную службу паллиативной помощи детям

18:43 Украина договаривается об обмене пленными из рф через Турцию, — посол

18:43Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию, — Белошицкий

Новина з фото

18:40 Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна

18:34 Вторую часть фильма "Дюна" не покажут на кинофестивале в Венеции: причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:25 Никогда не кладите эти продукты в пасхальную корзину: что нужно святить на Пасху

18:21Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах

18:19 Штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о провокации рф: подробности

18:17 Елена Зеленская вспомнила о жутких поступках окупантов и рассказала, где искать помощь

18:15 Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут

Новина з відео

18:25 Никогда не кладите эти продукты в пасхальную корзину: что нужно святить на Пасху

Эксклюзив

17:45Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений

Новина з відео

17:16 Каменских официально разводится с Потапом: громкое заявление от звездного блогера

Новина з відео

17:15 Одесские волонтеры плетут сетки перед зданием налоговой

Новина з відео

17:04 В Минкульте пожаловались на УПЦ МП: священники мешали работе комиссии и угрожали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:20 "Русский мир" как он есть: российская туристка напала на таксиста в Бразилии

Новина з відео

16:06 Уже не миллионер? "Холостяк" Топольский шокировал предпринимателей условиями для сотрудничества

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокирована": в Харькове разоблачили онлайн-мошенников

Новина з відео

14:58 Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный

Новина з відео

14:10 "Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "россии 1"

Новина з фото

18:10Старый Салтов – год после оккупации

Эксклюзив

17:45Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений

Эксклюзив

07:15Будьте осторожны: астролог назвала вероятные даты массированных обстрелов Украины в апреле

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

Эксклюзив

20:00Утерянный боекомплект: успеет ли Запад дать снаряды для контрнаступления ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:16Декларации о доходах: кому из беженцев нужно показать заработанное и за что предусмотрены штрафы

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Актуальное по теме

None 30 Март 16:55

В Одессе создали мобильную службу паллиативной помощи детям

None 30 Март 18:43

Украина договаривается об обмене пленными из рф через Турцию, — посол

None 30 Март 18:43

Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию, — Белошицкий

None 30 Март 18:38

Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB