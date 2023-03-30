500 долларов за забор: в Одессе взяли с поличным сотрудника одной из администраций
Правоохранители в Одессе снова разоблачили коррупционный скандал. Сотрудник Киевской районной администрации Одесского городского совета был задержан за вымогательство и получение взятки у гражданки.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
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По данным следствия, сотрудник требовал 500 долларов США у гражданки за непринятие мер по демонтажу самовольно построенного забора возле ее домовладения и не привлечение к административной ответственности. Правоохранители задержали сотрудника администрации при получении неправомерных средств у дома потерпевшей.
После задержания подозреваемый находится под стражей, а также решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.
Какое наказание ждет чиновника
При процессуальном руководстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачено и сообщено о подозрении одному из главных специалистов Киевской районной администрации Одесского городского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Погорели на взятках
Напомним, прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя главы одной из районных администраций Одессы. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения взятки. В случае отказа уплатить неправомерные средства чиновник угрожал возвращением квартиры в коммунальную собственность.
Между тем, представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки.