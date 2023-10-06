В Одесі винесли вирок російському агенту

Фейкове відео про мобілізацію. Фото: скриншот

В Одесі винесли вирок колаборанту, який на замовлення російських медіа знімав фейкові відео про мобілізацію в Україні. Чоловік разом зі своїм подільником записав інтерв'ю з "військовим", який розповідав про "жахіття на вулицях міста".

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

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За інформацією відомства, усі необхідні методички колаборанти отримували від кураторів у спецслужбах Російської Федерації.

Як знімали фейкові відео

Засуджений спільно зі своїм приятелем оператором на замовлення російського пропагандистського телеканалу РЕН-ТВ зробили відео з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі.

На відео засуджений, видаючи себе за військкома, розповідав, як змушений "полювати" на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Який вирок виніс суд

Відомо, що колаборант пішов на співпрацю зі слідством. Його визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Чоловіка засуджено до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, Одесі виявили злочинну схему видачі "білих квитків" депутатам та їхнім родичам. Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили шахраїв в одному з районних ТЦК.