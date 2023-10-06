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7 лет за фейковое видео: в Одессе вынесли приговор российскому агенту

6 октября 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе вынесли приговор российскому агенту
Фейковое видео о мобилизации. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе вынесли приговор коллаборанту, который по заказу российских медиа снимал фейковые видео о мобилизации в Украине. Мужчина вместе со своим подельником записал интервью с "военным", который рассказывал об "ужасах на улицах города".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

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По информации ведомства, все необходимые методички коллаборанты получали от кураторов в спецслужбах Российской Федерации.

Как снимали фейковые видео

Осужденный совместно со своим другом оператором по заказу российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ сделали видео с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

На видео осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал, как вынужден "охотиться" на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

Какой приговор вынес суд

Известно, что коллаборант пошел на сотрудничество со следствием. Ему признали виновным в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Мужчина приговорен к 7 годам заключения.

Напомним, в Одессе обнаружили преступную схему выдачи "белых билетов" депутатам и их родственникам. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили мошенников в одном из районных ТЦК.

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