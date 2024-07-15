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7 тисяч за таксі до прикордоння — на Одещині група ухилянтів намагалась втекти до Молдови

15 липня 2024 14:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Потрапити до Молдови за 7 тисяч: на Одещині затримали 27 ухилянтів
На Одещині викрили 27 ухилянтів. Фото: ДПСУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Понад 20 чоловіків призовного віку скористались послугами з надання "зелених" маршрутів до Молдови.  У разі вдалої подорожі кожен мав заплатити декілька тисяч доларів організатору, проте прикордонники викрили усіх ухилянтів

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Деталі схеми

Усі 27 ухилянтів діставались прикордоння своїми силами та дорогами, когось навіть підвозили їхні жінки. Після цього вони йшли пішки до держрубежу. За вказівки, де саме та як треба перетинати кордон, вони мали б заплатити від 4 до 7 тисяч доларів наразі невідомому організатору усієї схеми на криптогаманець. Тож, за цю партію "клієнтів" переправник мав отримати від 108 до 189 тисяч доларів. 

На порушників склали адмінпротоколи.  Анонімних організаторів розшукують, триває слідство.

Інші незаконні спроби потрапити до Молдови

Ми писали, що жителя Одещини затримали за спробу підкупити прикордонника. За 3 000 доларів він хотів "офіційно" потрапити в Молдову, однак інспектор ДПСУ таку ідею не оцінив, тож хабарнику загрожує тюрма.

Також на Одещині викрили чоловіка, який планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови призовникові. За 3 000 доларів організатор обіцяв провезти ухилянта у вантажівці через КПП прямісінько до сусідньої країни.

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