Попасть в Молдову за 7 тысяч: в Одесской области задержали 27 уклонистов

В Одесской области разоблачили 27 уклонистов. Фото: ГПСУ

Более 20 человек призывного возраста воспользовались услугами предоставления "зеленых" маршрутов в Молдову. В случае удачного путешествия каждый должен был заплатить несколько тысяч долларов организатору, однако пограничники разоблачили всех уклонистов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Детали схемы

Все 27 уклонистов добирались до приграничья своими силами и дорогами, кого-то даже подвозили их жены. После этого они шли пешком к госгранице. За указания, где именно и как нужно пересекать границу, они должны заплатить от 4 до 7 тысяч долларов неизвестному организатору всей схемы на криптокошелек. За эту партию "клиентов" переправщик должен был получить от 108 до 189 тысяч долларов.

На нарушителей составили админпротоколы. Анонимных организаторов разыскивают, идет следствие.

Другие незаконные попытки попасть в Молдову

Мы писали, что жителя Одесской области задержали за попытку подкупить пограничника. За 3 000 долларов он хотел "официально" попасть в Молдову, однако инспектор ГПСУ такую идею не оценил, поэтому взяточнику грозит тюрьма.

Также в Одесской области разоблачили мужчину, который планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову призывнику. За 3 000 долларов организатор обещал провезти уклониста в грузовике через КПП прямиком в соседнюю страну.