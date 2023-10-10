В Одесі знімуть відео про роботу молодіжної ради

Засідання молодіжної ради. Фото: Одеська міська рада

В Одесі планують створити відеоролик про роботу Молодіжної ради. На інформаційний контент з міського бюджету виділять 70 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

В опублікованому документі зазначається, що кошти виділять на інформаційну підтримку діяльності Молодіжної ради. Зокрема, у прикріпленому до розпорядження додатка є кошторис, в якому прописано, що інформаційна підтримка — це створення відеоролика.

Зазначається, що гроші найближчим часом перерахують Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Що відомо про молодіжну раду

Молодіжна рада при міському голові Одеси — це консультативно-дорадчий орган із питань молодіжної політики. До неї належать представники шкіл, закладів професійної, професійно-технічної та вищої освіти, громадських та благодійних організацій, що працюють з молоддю.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 34 об'єкти топоніміки, більшість з яких розташовані у Хаджибейському районі міста.