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70 тисяч — на фільм про молодіжну раду в Одесі: подробиці

10 жовтня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі знімуть відео про роботу молодіжної ради
Засідання молодіжної ради. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують створити відеоролик про роботу Молодіжної ради. На інформаційний контент з міського бюджету виділять 70 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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В опублікованому документі зазначається, що кошти виділять на інформаційну підтримку діяльності Молодіжної ради. Зокрема, у прикріпленому до розпорядження додатка є кошторис, в якому прописано, що інформаційна підтримка — це створення відеоролика.

Зазначається, що гроші найближчим часом перерахують Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Що відомо про молодіжну раду

Молодіжна рада при міському голові Одеси — це консультативно-дорадчий орган із питань молодіжної політики. До неї належать представники шкіл, закладів професійної, професійно-технічної та вищої освіти, громадських та благодійних організацій, що працюють з молоддю.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 34 об'єкти топоніміки, більшість з яких розташовані у Хаджибейському районі міста. 

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