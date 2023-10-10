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70 тысяч — на фильм о молодежном совете в Одессе: подробности

10 октября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе снимут видео о работе молодежного совета
Заседание молодежного совета. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют создать видеоролик о работе Молодежного совета. На информационный контент из городского бюджета будет выделено 70 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В опубликованном документе отмечается, что средства будут выделены на информационную поддержку деятельности Молодежного совета. В частности, в прикрепленном к распоряжению приложении есть смета, в которой прописано, что информационная поддержка — это создание видеоролика.

Отмечается, что деньги в ближайшее время будут перечислены Департаменту внутренней политики Одесского городского совета.

Что известно о молодежном совете

Молодежный совет при городском голове Одессы — это консультативно-совещательный орган по молодежной политике. В него входят представители школ, учреждений профессионального, профессионально-технического и высшего образования, общественных и благотворительных организаций, работающих с молодежью.

Напомним, сегодня, 10 октября, в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 34 объекта топонимики, большинство из которых расположены в Хаджибейском районе города.

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