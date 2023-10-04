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Нове керівництво: Одеський мер призначив голову Департаменту без конкурсу

4 жовтня 2023 13:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нове керівництво: Одеський мер призначив голову Департаменту без конкурсу
Одеська міська рада. Фото: Одеська міська рада
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Міський голова Одеси Геннадій Труханов призначив нового очільника Департаменту з організації роботи Одеської міської ради, обійшовши конкурс. Новий керівник раніше очолював Департамент культури та туризму.

Розпорядження про це оприлюднили на сайті мерії

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Що відом про нового очільника 

Новий керівник департаменту — Олександр Тиховський у 2022 році очолював Департамент культури та туризму міської ради. У розпорядженні вказано, що він має 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

“Тиховський О.С. має 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування, та встановити йому надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”, — йдеться у розпорядженні мера.

Раніше Департаментом з організації роботи керувала Олена Лаврентьєва, але була звільнена на пенсію 11 вересня.

Кадрові зміни у мерії

Нагадаємо, також мерія вчора повідомила про звільнення заступника міського голови Дмитра Жемана та нове призначення Лілії Леонідової. Вона буде радити меру з питань забезпечення рівних прав і запобігання насильству. Лілія Леонідова є депутаткою міської ради та має попередній досвід у різних політичних формуваннях.

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