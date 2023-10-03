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Нова радниця Труханова: чим займатиметься Лілія Леонідова

3 жовтня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі обрали нову радницю міського голови
Лілія Леонідова на засіданні міськради. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Депутатка Лілія Леонідова стала радницею одеського міського голови Геннадія Труханова. Відомо, що жінка займатиметься питаннями рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильства. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відповідне рішення підписане одеським міським головою. Лілія Леонідова вже найближчим часом почне виконання обов'язків. 

Що відомо про Лілію Леонідову

Народилася 8 березня 1976 року у місті Старий Крим (Крим, Кіровський район).

Закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури.

З 2000 по 2001 роки працювала в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк".

З 2002 по 2005 роки — працювала у ТОВ "Драйв-Ін".

З 2006 по 2007 роки — працювала у ТОВ "Сінема".

З 2007 по 2010 роки — працювала у ТОВ "Наша Правда".

З 2012 по 2014 роки — працювала у ФОП Попова В.А.

Із жовтня 2015 року депутат Одеської міськради VII скликання. Член фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Входить до складу постійної комісії з питань соціальної політики та праці

У квітні 2020 року увійшла до складу депутатської групи "Опоплатформи".

У жовтні 2020 року обрана депутатом Одеської міськради восьмого скликання від забороненої зараз партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, стало відомо про те, що в Одесі звільнили заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З посади Дмитро Жеман пішов за угодою сторін.

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