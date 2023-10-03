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Новая советница Труханова: чем будет заниматься Лилия Леонидова

3 октября 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе выбрали новую советницу городского головы
Лилия Леонидова на заседании горсовета. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Депутат Лилия Леонидова стала советницей одесского городского головы Геннадия Труханова. Известно, что женщина будет заниматься вопросами равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Соответствующее решение подписано одесским городским головой. Лилия Леонидова уже в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей.

Что известно о Лилии Леонидовой

Родилась 8 марта 1976 года в городе Старый Крым (Крым, Кировский район).

Окончила Одесскую государственную академию строительства и архитектуры.

С 2000 по 2001 год работала в ПАО Коммерческий банк "ПриватБанк".

С 2002 по 2005 годы — работала в ООО "Драйв-Ин".

С 2006 по 2007 годы — работала в ООО "Синема".

С 2007 по 2010 годы — работала в ООО "Наша Правда".

С 2012 по 2014 годы — работала в ФЛП Попова В.А.

С октября 2015 депутат Одесского горсовета VII созыва. Член фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Входит в состав постоянной комиссии по вопросам социальной политики и труда

В апреле 2020 г. вошла в состав депутатской группы "Опоплатформы".

В октябре 2020 года избран депутатом Одесского горсовета восьмого созыва от запрещенной сейчас партии ОПЗЖ.

Напомним, сегодня, 3 октября, стало известно о том, что в Одессе уволен заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С должности Дмитрий Жеман ушел по соглашению сторон.

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