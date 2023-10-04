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Новое руководство: Одесский мэр назначил главу Департамента без конкурса

4 октября 2023 13:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Новое руководство: Одесский мэр назначил главу Департамента без конкурса
Одесский городской совет. Фото: Одесский городской совет
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил нового главу Департамента по организации работы Одесского городского совета, обойдя конкурс. Новый руководитель ранее возглавлял Департамент культуры и туризма.

Распоряжение об этом обнародовали на сайте мэрии.

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Что известно о новом руководителе

Новый руководитель департамента Александр Тиховский в 2022 году возглавлял Департамент культуры и туризма городского совета. В распоряжении указано, что у него 8 ранг должностного лица местного самоуправления.

“Тиховский А.С. имеет 8 ранг должностного лица местного самоуправления и установить ему надбавку в размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 г. № 268”, — говорится в распоряжении мэра.

Ранее Департаментом по организации работы руководила Елена Лаврентьева, но была уволена на пенсию 11 сентября.

Кадровые изменения в мэрии

Напомним, также мэрия вчера сообщила об увольнении заместителя городского головы Дмитрия Жемана и новом назначении Лилии Леонидовой. Она будет советовать мэру по вопросам обеспечения равных прав и предотвращению насилия. Лилия Леонидова является депутатом городского совета и имеет опыт в различных политических формированиях.

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