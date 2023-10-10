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Героїв Зміїного замість Бородінської: в Одесі планують перейменувати вулиці

10 жовтня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі планують перейменувати вулиці
Позначка вулиці без назви. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 10 жовтня, в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 34 об'єкти топоніміки, більшість з яких розташовані у Хаджибейському районі міста. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Зазначено, що голосування відбуватиметься з 10 ранку 10 жовтня до 10 ранку 31 жовтня включно. З повним переліком вулиць, які планують перейменувати, можна ознайомитися за посиланням.

Як долучитися до голосування

Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача з використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

  • дата народження;
  • адреса місця проживання;
  • контактні дані для зв’язку з користувачем:

а) адреса електронної пошти;

б) номер мобільного телефону.

Електронне обговорення проводиться щодо кожного об’єкта топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так"/"Ні" у спеціальній формі.

Перейменування в Одесі

Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.

Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.

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