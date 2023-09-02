В Одесі стартувало голосування щодо перейменування вулиць

Вказівники вулиць без назв. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 2 вересня, в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 39 об'єктів топоніміки, серед яких вулиці на честь культурних та наукових діячів, життя і діяльність яких пов’язані зі становленням та розвитком південної Пальміри.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Зазначено, що голосування відбуватиметься з 10 ранку 2 вересня до 10 ранку 1 жовтня включно. З повним переліком вулиць, які планують перейменувати, можна ознайомитися за посиланням.

Як долучитися до голосування

Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача з використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

дата народження;

адреса місця проживання;

контактні дані для зв’язку з користувачем:

а) адреса електронної пошти;

б) номер мобільного телефону.

Електронне обговорення проводиться щодо кожного об’єкта топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так" / "Ні" у спеціальній формі.

Нагадаємо, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.