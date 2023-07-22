В Одесі з'явиться більше вулиць на честь українських діячів

Вказівник вулиць. Фото: Новини.LIVE

Історико-топонімічна комісія провела засідання, на якому розглядали питання про перейменування вулиць. Зокрема, з'являться вулиці на честь культурних та наукових діячів, життя і діяльність яких пов’язані зі становленням та розвитком Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Які вулиці перейменують

Київський район:

Авдєєва-Чорноморського вулиця — Одеської громади вулиця;

Академіка Вавілова вулиця — Сергія Єфремова вулиця;

Академіка Вільямса провулок — Карпенка-Карого провулок;

Гаршина вулиця — Давида Бурлюка вулиця;

Гаршина провулок — Соні Делоне провулок;

Глазунова вулиця — Ніковського вулиця;

Дмитра Донського вулиця — Дмитріївська

вулиця;

вулиця; Дмитра Донського провулок — Лазурського провулок;

Новгородська вулиця —Михайла Жука вулиця;

Новгородський провулок — Дворнікова провулок;

Петрашевського вулиця — Леся Курбаса вулиця;

Радянський провулок — Олега Соколова провулок;

Тимірязєва вулиця — Айвазовського вулиця;

Черепанових 2-й провулок — Резервний

провулок;

провулок; Шолохова провулок — Волокидіна провулок.

Пересипський район:

Суворовська 1-ша вулиця — Петра Біциллі вулиця;

Суворовська 2-га вулиця — Бардаха вулиця;

Суворовська 3-тя вулиця — Миколи Пильчикова вулиця;

Суворовська 4-та вулиця — Йосипа Фішера вулиця;

Суворовська 5-та вулиця — Цесевича вулиця;

Суворовська 6-та вулиця — Баринштейна вулиця;

Суворовська 7-ма вулиця — Євгена Крамаренка вулиця;

Суворовська 8-ма вулиця — Володимира Антоновича вулиця;

Суворовська 10-та вулиця — Олександра Богомольця вулиця;

Суворовська 11-та вулиця — Яна Длугоша вулиця;

Суворовська 12-та вулиця — Юрія Кондратюка вулиця;

Суворовська 13-та вулиця — Миколи Костомарова вулиця;

Суворовська 14-та вулиця — Марка Крейна вулиця;

Суворовська 15-та вулиця — Скліфосовського вулиця;

Суворовська 19-та вулиця — Пучковської вулиця;

Державіна вулиця — Глаубермана вулиця;

Крилова вулиця — Юзефа Крашевського вулиця;

Орловська вулиця — Орловська вулиця;

8 Березня узвіз — Віктора Скаржинського узвіз.

Приморський район:

Лєванєвського тупик — Толвінського провулок;

Маріїнська вулиця — Омеляновича-Павленка вулиця;

Олександра Матросова вулиця — Лобановського вулиця;

Безіменний проїзд між вулицею Довженка та проспектом Гагаріна — Санценбахера провулок;

Толстого площа — Менделє Мойхер Сфоріма

площа.

Хаджибейський район:

Віри Фігнер вулиця — Буковецького вулиця;

Кибальчича вулиця — Луїджі Іоріні вулиця.

Зазначимо, що члени комісії підтримали пропозицію розпочати процес присвоєння назв на честь одеситів, які загинули під час російсько-української війни. Йдеться про Героїв України і кавалерів трьох ступенів ордену "За мужність". Збір інформації та потенційних вулиць для перейменування вже розпочався.

Також на Приморському бульварі в Одесі з'явиться пам'ятна дошка на честь Хаджибея, на якій буде написано: "Тут і на прилеглій території в ХV-XVIII ст. була фортеця і місто Кочубіїв-Хаджибей — місце бойової слави українських козаків. У 1795 році отримало назву Одеса".

Нагадаємо, раніше активісти розмалювали табличку письменнику Пушкіну в центрі Одеси. Таким чином небайдужі громадяни висловили свій протест проти російської культури в Україні.