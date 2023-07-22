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В Одесі з'явиться більше вулиць на честь українських діячів: деталі

22 липня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі з'явиться більше вулиць на честь українських діячів
Вказівник вулиць. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Історико-топонімічна комісія провела засідання, на якому розглядали питання про перейменування вулиць. Зокрема, з'являться вулиці на честь культурних та наукових діячів, життя і діяльність яких пов’язані зі становленням та розвитком Одеси. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Які вулиці перейменують

Київський район:

  • Авдєєва-Чорноморського вулиця — Одеської громади  вулиця;
  • Академіка Вавілова вулиця — Сергія Єфремова вулиця;
  • Академіка Вільямса провулок — Карпенка-Карого провулок;
  • Гаршина вулиця — Давида Бурлюка вулиця;
  • Гаршина провулок — Соні Делоне провулок;
  • Глазунова вулиця — Ніковського вулиця;
  • Дмитра Донського вулиця — Дмитріївська
    вулиця;
  • Дмитра Донського  провулок — Лазурського  провулок;
  • Новгородська вулиця —Михайла Жука вулиця;
  • Новгородський провулок — Дворнікова провулок;
  • Петрашевського вулиця — Леся Курбаса вулиця;
  • Радянський провулок — Олега Соколова провулок;
  • Тимірязєва вулиця — Айвазовського  вулиця;
  • Черепанових 2-й провулок — Резервний 
    провулок;
  • Шолохова провулок — Волокидіна провулок.

Пересипський район:

  • Суворовська 1-ша  вулиця — Петра Біциллі вулиця;
  •  Суворовська 2-га вулиця — Бардаха вулиця;
  • Суворовська 3-тя вулиця — Миколи Пильчикова вулиця;
  • Суворовська 4-та вулиця — Йосипа Фішера вулиця;
  • Суворовська 5-та вулиця — Цесевича вулиця;
  • Суворовська 6-та вулиця — Баринштейна вулиця;
  • Суворовська 7-ма вулиця — Євгена Крамаренка вулиця;
  • Суворовська 8-ма вулиця — Володимира Антоновича вулиця;
  • Суворовська 10-та вулиця — Олександра Богомольця вулиця;
  • Суворовська 11-та вулиця — Яна Длугоша вулиця;
  • Суворовська 12-та  вулиця — Юрія Кондратюка вулиця;
  • Суворовська 13-та вулиця — Миколи Костомарова вулиця;
  • Суворовська 14-та вулиця — Марка Крейна вулиця;
  • Суворовська 15-та вулиця — Скліфосовського вулиця;
  • Суворовська 19-та вулиця — Пучковської вулиця;
  • Державіна вулиця — Глаубермана вулиця;
  •  Крилова вулиця — Юзефа Крашевського вулиця;
  • Орловська вулиця — Орловська вулиця;
  • 8 Березня узвіз — Віктора Скаржинського узвіз.

Приморський район:

  • Лєванєвського тупик — Толвінського провулок;
  • Маріїнська вулиця — Омеляновича-Павленка вулиця;
  •  Олександра Матросова вулиця — Лобановського вулиця;
  •  Безіменний проїзд між вулицею Довженка та проспектом Гагаріна — Санценбахера провулок;
  • Толстого площа — Менделє Мойхер Сфоріма
    площа.

Хаджибейський район:

  • Віри Фігнер вулиця — Буковецького вулиця;
  • Кибальчича вулиця — Луїджі Іоріні вулиця.

Зазначимо, що члени комісії підтримали пропозицію розпочати процес присвоєння назв на честь одеситів, які загинули під час російсько-української війни. Йдеться про Героїв України і кавалерів трьох ступенів ордену "За мужність". Збір інформації та потенційних вулиць для перейменування вже розпочався. 

Також на Приморському бульварі в Одесі з'явиться пам'ятна дошка на честь Хаджибея, на якій буде написано: "Тут і на прилеглій території в ХV-XVIII ст. була фортеця і місто Кочубіїв-Хаджибей — місце бойової слави українських козаків. У 1795 році отримало назву Одеса". 

Нагадаємо, раніше активісти розмалювали табличку письменнику Пушкіну в центрі Одеси. Таким чином небайдужі громадяни висловили свій протест проти російської культури в Україні.

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