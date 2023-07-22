В Одесі з'явиться більше вулиць на честь українських діячів: деталі
Історико-топонімічна комісія провела засідання, на якому розглядали питання про перейменування вулиць. Зокрема, з'являться вулиці на честь культурних та наукових діячів, життя і діяльність яких пов’язані зі становленням та розвитком Одеси.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Які вулиці перейменують
Київський район:
- Авдєєва-Чорноморського вулиця — Одеської громади вулиця;
- Академіка Вавілова вулиця — Сергія Єфремова вулиця;
- Академіка Вільямса провулок — Карпенка-Карого провулок;
- Гаршина вулиця — Давида Бурлюка вулиця;
- Гаршина провулок — Соні Делоне провулок;
- Глазунова вулиця — Ніковського вулиця;
- Дмитра Донського вулиця — Дмитріївська
вулиця;
- Дмитра Донського провулок — Лазурського провулок;
- Новгородська вулиця —Михайла Жука вулиця;
- Новгородський провулок — Дворнікова провулок;
- Петрашевського вулиця — Леся Курбаса вулиця;
- Радянський провулок — Олега Соколова провулок;
- Тимірязєва вулиця — Айвазовського вулиця;
- Черепанових 2-й провулок — Резервний
провулок;
- Шолохова провулок — Волокидіна провулок.
Пересипський район:
- Суворовська 1-ша вулиця — Петра Біциллі вулиця;
- Суворовська 2-га вулиця — Бардаха вулиця;
- Суворовська 3-тя вулиця — Миколи Пильчикова вулиця;
- Суворовська 4-та вулиця — Йосипа Фішера вулиця;
- Суворовська 5-та вулиця — Цесевича вулиця;
- Суворовська 6-та вулиця — Баринштейна вулиця;
- Суворовська 7-ма вулиця — Євгена Крамаренка вулиця;
- Суворовська 8-ма вулиця — Володимира Антоновича вулиця;
- Суворовська 10-та вулиця — Олександра Богомольця вулиця;
- Суворовська 11-та вулиця — Яна Длугоша вулиця;
- Суворовська 12-та вулиця — Юрія Кондратюка вулиця;
- Суворовська 13-та вулиця — Миколи Костомарова вулиця;
- Суворовська 14-та вулиця — Марка Крейна вулиця;
- Суворовська 15-та вулиця — Скліфосовського вулиця;
- Суворовська 19-та вулиця — Пучковської вулиця;
- Державіна вулиця — Глаубермана вулиця;
- Крилова вулиця — Юзефа Крашевського вулиця;
- Орловська вулиця — Орловська вулиця;
- 8 Березня узвіз — Віктора Скаржинського узвіз.
Приморський район:
- Лєванєвського тупик — Толвінського провулок;
- Маріїнська вулиця — Омеляновича-Павленка вулиця;
- Олександра Матросова вулиця — Лобановського вулиця;
- Безіменний проїзд між вулицею Довженка та проспектом Гагаріна — Санценбахера провулок;
- Толстого площа — Менделє Мойхер Сфоріма
площа.
Хаджибейський район:
- Віри Фігнер вулиця — Буковецького вулиця;
- Кибальчича вулиця — Луїджі Іоріні вулиця.
Зазначимо, що члени комісії підтримали пропозицію розпочати процес присвоєння назв на честь одеситів, які загинули під час російсько-української війни. Йдеться про Героїв України і кавалерів трьох ступенів ордену "За мужність". Збір інформації та потенційних вулиць для перейменування вже розпочався.
Також на Приморському бульварі в Одесі з'явиться пам'ятна дошка на честь Хаджибея, на якій буде написано: "Тут і на прилеглій території в ХV-XVIII ст. була фортеця і місто Кочубіїв-Хаджибей — місце бойової слави українських козаків. У 1795 році отримало назву Одеса".
Нагадаємо, раніше активісти розмалювали табличку письменнику Пушкіну в центрі Одеси. Таким чином небайдужі громадяни висловили свій протест проти російської культури в Україні.