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В Одессе появится больше улиц в честь украинских деятелей: детали

22 июля 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе появится больше улиц в честь украинских деятелей
Указатель улиц. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Историко-топонимическая комиссия провела заседание, на котором рассматривали вопрос о переименовании улиц. В частности, появятся улицы в честь культурных и научных деятелей, жизнь и деятельность которых связана со становлением и развитием Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Какие улицы переименуют

Киевский район:

  • Авдеева-Черноморского улица — Одесской общины улица;
  • Академика Вавилова улица — Сергея Ефремова улица;
  • Академика Вильямса переулок — Карпенко-Карого переулок;
  • Гаршина улица — Давида Бурлюка улица;
  • Гаршина переулок — Сони Делоне переулок;
  • Глазунова улица — Никовского улица;
  • Дмитрия Донского улица — Дмитриевская
    улица;
  • Дмитрия Донского переулок — Лазурский переулок;
  • Новгородская улица — Михаила Жука улица;
  • Новгородский переулок — Дворниковый переулок;
  • Петрашевская улица — Леся Курбаса улица;
  • Советский переулок — Олега Соколова переулок;
  • Тимирязева улица — Айвазовского улица;
  • Черепановый 2-й переулок — Резервный
    переулок;
  • Шелоховый переулок — Волокина переулок.

Пересипський район:

  • Суворовская 1-я улица — Петра Бицилли улица;
  • Суворовская 2-я улица — Бардаха улица;
  • Суворовская 3-я улица — Николая Пильчикова улица;
  • Суворовская 4-я улица — Иосифа Фишера;
  • Суворовская 5-я улица — Цесевича улица;
  • Суворовская 6-я улица — Баринштейная улица;
  • Суворовская 7-я улица — Евгения Крамаренко улица;
  • Суворовская 8-я улица — Владимира Антоновича улица;
  • Суворовская 10-я улица — Александра Богомольца улица;
  • Суворовская 11-я улица — Яна Длугоша улица;
  • Суворовская 12-я улица — Юрия Кондратюка улица;
  • Суворовская 13-я улица — Николая Костомарова улица;
  • Суворовская 14-я улица — Марка Крейная улица;
  • Суворовская 15-я улица — Склифосовская улица;
  • Суворовская 19-я улица — Пучковская улица;
  • Державина улица — Глаубермана улица;
  • Крылова улица — Юзефа Крашевского улица;
  • Орловская улица — Орловская улица;
  • 8 Марта спуск — Виктора Скаржинского спуск.

Приморский район:

  • Леваневского тупик — Толвинский переулок;
  • Мариинская улица — Емельяновича-Павленко улица;
  • Александра Матросова улица — Лобановского улица;
  • Безымянный проезд между улицей Довженко и проспектом Гагарина — Санценбахера переулок;
  • Толстого площадь — Менделе Мойхер Сфорима;
    площадь.

Хаджибейский район:

  • Веры Фигнер улица — Буковецкая улица;
  • Кибальчича улица — Луиджи Иорине улица.

Отметим, что члены комиссии поддержали предложение начать процесс присвоения названий в честь одесситов, погибших во время российско-украинской войны. Речь идет о Героях Украины и кавалерах трех степеней ордена "За мужество". Сбор информации и потенциальных улиц для переименования уже начался.

Также на Приморском бульваре в Одессе появится памятная доска в честь Хаджибея, на которой будет написано: "Здесь и на прилегающей территории в ХV-XVIII вв. была крепость и город Кочубиев-Хаджибей —  место боевой славы украинских казаков. В 1795 получило название Одесса".

Напомним, ранее активисты разрисовали табличку писателю Пушкину в центре Одессы. Таким образом неравнодушные граждане выразили свой протест против русской культуры в Украине.

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