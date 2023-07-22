В Одессе появится больше улиц в честь украинских деятелей: детали
Историко-топонимическая комиссия провела заседание, на котором рассматривали вопрос о переименовании улиц. В частности, появятся улицы в честь культурных и научных деятелей, жизнь и деятельность которых связана со становлением и развитием Одессы.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Какие улицы переименуют
Киевский район:
- Авдеева-Черноморского улица — Одесской общины улица;
- Академика Вавилова улица — Сергея Ефремова улица;
- Академика Вильямса переулок — Карпенко-Карого переулок;
- Гаршина улица — Давида Бурлюка улица;
- Гаршина переулок — Сони Делоне переулок;
- Глазунова улица — Никовского улица;
- Дмитрия Донского улица — Дмитриевская
улица;
- Дмитрия Донского переулок — Лазурский переулок;
- Новгородская улица — Михаила Жука улица;
- Новгородский переулок — Дворниковый переулок;
- Петрашевская улица — Леся Курбаса улица;
- Советский переулок — Олега Соколова переулок;
- Тимирязева улица — Айвазовского улица;
- Черепановый 2-й переулок — Резервный
переулок;
- Шелоховый переулок — Волокина переулок.
Пересипський район:
- Суворовская 1-я улица — Петра Бицилли улица;
- Суворовская 2-я улица — Бардаха улица;
- Суворовская 3-я улица — Николая Пильчикова улица;
- Суворовская 4-я улица — Иосифа Фишера;
- Суворовская 5-я улица — Цесевича улица;
- Суворовская 6-я улица — Баринштейная улица;
- Суворовская 7-я улица — Евгения Крамаренко улица;
- Суворовская 8-я улица — Владимира Антоновича улица;
- Суворовская 10-я улица — Александра Богомольца улица;
- Суворовская 11-я улица — Яна Длугоша улица;
- Суворовская 12-я улица — Юрия Кондратюка улица;
- Суворовская 13-я улица — Николая Костомарова улица;
- Суворовская 14-я улица — Марка Крейная улица;
- Суворовская 15-я улица — Склифосовская улица;
- Суворовская 19-я улица — Пучковская улица;
- Державина улица — Глаубермана улица;
- Крылова улица — Юзефа Крашевского улица;
- Орловская улица — Орловская улица;
- 8 Марта спуск — Виктора Скаржинского спуск.
Приморский район:
- Леваневского тупик — Толвинский переулок;
- Мариинская улица — Емельяновича-Павленко улица;
- Александра Матросова улица — Лобановского улица;
- Безымянный проезд между улицей Довженко и проспектом Гагарина — Санценбахера переулок;
- Толстого площадь — Менделе Мойхер Сфорима;
площадь.
Хаджибейский район:
- Веры Фигнер улица — Буковецкая улица;
- Кибальчича улица — Луиджи Иорине улица.
Отметим, что члены комиссии поддержали предложение начать процесс присвоения названий в честь одесситов, погибших во время российско-украинской войны. Речь идет о Героях Украины и кавалерах трех степеней ордена "За мужество". Сбор информации и потенциальных улиц для переименования уже начался.
Также на Приморском бульваре в Одессе появится памятная доска в честь Хаджибея, на которой будет написано: "Здесь и на прилегающей территории в ХV-XVIII вв. была крепость и город Кочубиев-Хаджибей — место боевой славы украинских казаков. В 1795 получило название Одесса".
Напомним, ранее активисты разрисовали табличку писателю Пушкину в центре Одессы. Таким образом неравнодушные граждане выразили свой протест против русской культуры в Украине.