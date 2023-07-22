В Одессе появится больше улиц в честь украинских деятелей

Указатель улиц. Фото: Новини.LIVE

Историко-топонимическая комиссия провела заседание, на котором рассматривали вопрос о переименовании улиц. В частности, появятся улицы в честь культурных и научных деятелей, жизнь и деятельность которых связана со становлением и развитием Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Какие улицы переименуют

Киевский район:

Авдеева-Черноморского улица — Одесской общины улица;

Академика Вавилова улица — Сергея Ефремова улица;

Академика Вильямса переулок — Карпенко-Карого переулок;

Гаршина улица — Давида Бурлюка улица;

Гаршина переулок — Сони Делоне переулок;

Глазунова улица — Никовского улица;

Дмитрия Донского улица — Дмитриевская

улица;

улица; Дмитрия Донского переулок — Лазурский переулок;

Новгородская улица — Михаила Жука улица;

Новгородский переулок — Дворниковый переулок;

Петрашевская улица — Леся Курбаса улица;

Советский переулок — Олега Соколова переулок;

Тимирязева улица — Айвазовского улица;

Черепановый 2-й переулок — Резервный

переулок;

переулок; Шелоховый переулок — Волокина переулок.

Пересипський район:

Суворовская 1-я улица — Петра Бицилли улица;

Суворовская 2-я улица — Бардаха улица;

Суворовская 3-я улица — Николая Пильчикова улица;

Суворовская 4-я улица — Иосифа Фишера;

Суворовская 5-я улица — Цесевича улица;

Суворовская 6-я улица — Баринштейная улица;

Суворовская 7-я улица — Евгения Крамаренко улица;

Суворовская 8-я улица — Владимира Антоновича улица;

Суворовская 10-я улица — Александра Богомольца улица;

Суворовская 11-я улица — Яна Длугоша улица;

Суворовская 12-я улица — Юрия Кондратюка улица;

Суворовская 13-я улица — Николая Костомарова улица;

Суворовская 14-я улица — Марка Крейная улица;

Суворовская 15-я улица — Склифосовская улица;

Суворовская 19-я улица — Пучковская улица;

Державина улица — Глаубермана улица;

Крылова улица — Юзефа Крашевского улица;

Орловская улица — Орловская улица;

8 Марта спуск — Виктора Скаржинского спуск.

Приморский район:

Леваневского тупик — Толвинский переулок;

Мариинская улица — Емельяновича-Павленко улица;

Александра Матросова улица — Лобановского улица;

Безымянный проезд между улицей Довженко и проспектом Гагарина — Санценбахера переулок;

Толстого площадь — Менделе Мойхер Сфорима;

площадь.

Хаджибейский район:

Веры Фигнер улица — Буковецкая улица;

Кибальчича улица — Луиджи Иорине улица.

Отметим, что члены комиссии поддержали предложение начать процесс присвоения названий в честь одесситов, погибших во время российско-украинской войны. Речь идет о Героях Украины и кавалерах трех степеней ордена "За мужество". Сбор информации и потенциальных улиц для переименования уже начался.

Также на Приморском бульваре в Одессе появится памятная доска в честь Хаджибея, на которой будет написано: "Здесь и на прилегающей территории в ХV-XVIII вв. была крепость и город Кочубиев-Хаджибей — место боевой славы украинских казаков. В 1795 получило название Одесса".

Напомним, ранее активисты разрисовали табличку писателю Пушкину в центре Одессы. Таким образом неравнодушные граждане выразили свой протест против русской культуры в Украине.