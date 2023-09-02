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В Одессе стартовало голосование по переименованию улиц: как присоединиться

2 сентября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе стартовало голосование по переименованию улиц
Указатели улиц без названий. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 сентября, в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 39 объектов топонимики, среди которых улицы в честь культурных и научных деятелей, жизнь и деятельность которых связаны со становлением и развитием южной Пальмиры.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Отмечено, что голосование пройдет с 10 утра 2 сентября до 10 утра 1 октября включительно. С полным перечнем улиц, которые планируют переименовать, можно ознакомиться по ссылке.

Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на веб-портале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения следующей информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.

Напомним, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

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