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Героев Змеиного вместо Бородинской: в Одессе планируют переименовать улицы

10 октября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе планируют переименовать улицы
Отметка улицы без названия. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 10 октября, в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 34 объекта топонимики, большинство из которых находится в Хаджибейском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Отмечено, что голосование пройдет с 10 утра 10 октября до 10 утра 31 октября включительно. С полным перечнем улиц, которые планируют переименовать, можно ознакомиться по ссылке.

Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на вебпортале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на веб-портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на веб-портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.

Переименование в Одессе

Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.

Кроме того, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

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