Героев Змеиного вместо Бородинской: в Одессе планируют переименовать улицы
Сегодня, 10 октября, в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 34 объекта топонимики, большинство из которых находится в Хаджибейском районе города.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Отмечено, что голосование пройдет с 10 утра 10 октября до 10 утра 31 октября включительно. С полным перечнем улиц, которые планируют переименовать, можно ознакомиться по ссылке.
Как присоединиться к голосованию
Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на вебпортале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.
Для создания онлайн-кабинета на веб-портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на веб-портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- контактные данные для связи с пользователем:
а) адрес электронной почты;
б) номер мобильного телефона.
Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.
Переименование в Одессе
Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.
Кроме того, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.