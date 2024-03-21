8 років в'язниці за співпрацю з РФ — на Одещині засудили зрадницю

Засуджена за співпрацю з ворогом. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жінка співпрацювала з розвідником РФ та надавала йому інформацію про техніку та особовий склад ЗСУ на території Чорноморська. Прокуратура визнала колаборантку винною та засудила на 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

З липня по серпень 2023 року жителька міста Чорноморськ, що на Одещині, передавала співробітнику розвідки РФ інформацію про дислокацію сил та засобів ЗСУ на території свого міста. Окрім цього, вона також надавала дані про наявність військовослужбовців в окремих адміністративних будівлях на території області та відстежувала переміщення військових літаків ЗСУ.

Усю зібрану інформацію зрадниця надсилала росіянину у соцмережу. Вона прикріпляла до повідомлень скриншоти з Google Maps, на яких ставила позначки. Зловмисниця передала окупантам електронні координати щонайменше дев'яти військових об’єктів.

Яке покарання загрожує

Жінку затримали у серпні минулого року на етапі підготовки до чергової передачі ворогу зібраних розвідданих. Вона визнала свою провину за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Наразі її засуджено до 8 років перебування за ґратами.

Нагадаємо, що на Миколаївщині чоловік з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Інформатора затримали працівники спецслужб, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що на Одещині затримали зрадницю, яка через соцмережу підтримувала комунікацію з кадровим співробітником розвідцентру російського ГРУ. За скоєне їй загрожує довічне ув’язнення.