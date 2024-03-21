8 лет тюрьмы за сотрудничество с РФ — в Одесской области осудили предательницу

Осужденная за сотрудничество с врагом. Фото: Одесская областная прокуратура

Женщина сотрудничала с разведчиком РФ и предоставляла ему информацию о технике и личном составе ВСУ на территории Черноморска. Прокуратура признала коллаборантку виновной и приговорила к 8 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

С июля по август 2023 года жительница города Черноморск Одесской области передавала сотруднику разведки РФ информацию о дислокации сил и средств ВСУ на территории своего города. Кроме того, она также предоставляла данные о наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области и отслеживала перемещение военных самолетов ВСУ.

Всю собранную информацию предательница посылала россиянину в соцсеть. Она прикрепляла к сообщениям скриншоты из Google Maps, на которых ставила отметки. Злоумышленница передала оккупантам электронные координаты не менее девяти военных объектов.

Какое наказание грозит

Женщина была задержана в августе прошлого года на этапе подготовки к очередной передаче врагу собранных разведданных. Она признала свою вину по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. Сейчас она приговорена к 8 годам пребывания за решеткой.

Напомним, что в Николаевской области мужчина из окон собственной квартиры наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию работнику российской ФСБ. Информатора задержали работники спецслужб, пока ему грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в Одесской области задержали предательницу, которая через соцсеть поддерживала коммуникацию с кадровым сотрудником разведцентра российского ГРУ. За совершенное ей грозит пожизненное заключение.