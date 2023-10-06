99% морського експорту здійснюється через Дунайські порти

Торгове судно у морі. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Наразі 99% усього морського експорту України наразі здійснюється через Дунайські порти. За вересень загальна вага усіх перевезень склала понад 2 мільйони тонн.

Про це повідомили аналітики Spike Вrokers.

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За інформацією компанії, за час війни в Україні значно покращився стан саме річкового фрахту, бо наразі це один з найбезпечніших маршрутів для перевезень.

"Обмежена пропозиція флоту для транспортування зерна альтернативним морським коридором підтримує високі ставки морського фрахту. Індикації щодо фрахту на зерно "хенді" з Чорноморська до Іспанії все ще залишаються на рівні 60-65 доларів/тонна. Річковий фрахт стабілізувався і піддається зниженню завдяки активнішим відвантаженням альтернативним морським коридором", — зазначають вони.

Ринкові ставки транспортування водним транспортом

Ізмаїл, Україна — Констанца, Румунія 40-45 євро (1-3 тис. тонн);

Ізмаїл, Україна — Східна Італія 65-70 доларів (4-6 тис. тонн);

Ізмаїл, Україна — Греція 55-57 доларів (3-4 тис. тонн);

Чорноморськ — Іспанія 60 доларів (25-35 тис. тонн);

Чорноморськ — Китай 100 доларів (55-65 тис. тонн).

Ринкові ставки транспортування залізницею

Пн. Україна — кордон Угорщини 22-25 євро;

Центр. Україна — кордон Угорщини 21-23 євро;

Зх. кордон України — Пн. Німеччина 66-73 євро;

Зх. кордон України — Пн. Італія 64-71 євро.

Нагадаємо, в Одеській області планують реорганізувати логістичну інфраструктуру та відновити роботу нефункціонуючих портів. Це необхідні кроки для продовження експорту українського збіжжя.