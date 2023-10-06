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99% морского экспорта осуществляется через Дунайские порты: подробности

6 октября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
99% морского экспорта осуществляется через Дунайские порты
Торговое судно в море. Фото: Ukrainian Shipping Magazine
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В настоящее время 99% всего морского экспорта Украины осуществляется через Дунайские порты. За сентябрь общий вес всех перевозок составил более 2 миллионов тонн.

Об этом сообщили аналитики Spike Вrokers.

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По информации компании, за время войны в Украине значительно улучшилось состояние именно речного фрахта, потому что это один из самых безопасных маршрутов для перевозок.

"Ограниченное предложение флота для транспортировки зерна альтернативным морским коридором поддерживает высокие ставки морского фрахта. Индикации по фрахту на зерно "хенди" из Черноморска в Испанию все еще остаются на уровне 60-65 долларов/тонна. Речной фрахт стабилизировался и подвергается снижению благодаря более активным отгрузкам морским коридором", — отмечают они.

Рыночные ставки транспортировки водным транспортом

  • Измаил, Украина — Констанца, Румыния 40-45 евро (1-3 тыс. тонн);
  • Измаил, Украина — Восточная Италия 65-70 долларов (4-6 тыс. тонн);
  • Измаил, Украина — Греция 55-57 долларов (3-4 тыс. тонн);
  • Черноморск — Испания 60 долларов (25-35 тыс. тонн);
  • Черноморск — Китай 100 долларов (55-65 тыс. тонн).

Рыночные ставки транспортировки по железной дороге

  • Юж. Украина — граница Венгрии 22-25 евро;
  • Центр. Украина — граница Венгрии 21-23 евро;
  • Зап. граница Украины — Сев. Германия 66-73 евро;
  • Зап. граница Украины — Сев. Италия 64-71 евро.

Напомним, в Одесской области планируется реорганизовать логистическую инфраструктуру и возобновить работу нефункционирующих портов. Это необходимые шаги для продолжения экспорта украинского зерна.

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