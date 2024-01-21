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Або військовий облік, або кримінальна відповідальність, — одеський адвокат

21 січня 2024 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Або військовий облік, або кримінальна відповідальність, — одеський адвокат
Жінка обіймає військового. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Кожен чоловік зобов'язаний стати на військовий облік за місцем своєї реєстрації та пройти медичний огляд. Невиконання цих обов'язків може призвести до серйозних правових наслідків.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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Постановка на військовий облік

Олексій Шалару наголошує, що ухилення від військового обліку може призвести до притягнення до кримінальної відповідальності. У випадках, коли людина отримала повістку на військовий облік, пройшла медичний огляд, але відмовилася виконати вказівки щодо призначення служби в армії, їй загрожує кримінальна відповідальність.

"Якщо ти прийшов до ТЦК, отримав повістку, пройшов ВЛК, отримав повістку на направлення на службу в армії та не прийшов, у таких випадках частіше притягують до кримінальної відповідальності", — наголосив адвокат.

Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Щодо можливих штрафів за ухилення від військового обліку, адвокат зауважує, що наразі це рідкість, але не виключення. Однак довести факт ухилення від мобілізації буде важко.

Штрафи за несвоєчасну постановку на військовий облік

За несвоєчасну постановку на військовий облік в Україні передбачені адміністративні та кримінальні санкції. Залежно від того, чи є це першим, чи повторним порушенням, штраф може становити від 1700 до 8500 гривень. Крім того, за ухилення від військового обліку може настати відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф або арешт до шести місяців, або обмеження волі від 3 до 5 років. 

Нагадаємо, скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Наразі його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України.

Додамо, в Одесі триває посилена мобілізація у громадському транспорті. Місцеві мешканці обурюються таким діям, однак військові зазначають, що діють у межах чинного законодавства. 

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
військовий облік
Новини Одеси
ТЦК та СП

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