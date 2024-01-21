Либо воинский учет, либо уголовная ответственность, — одесский адвокат

Женщина обнимает военного. Фото: Новини.LIVE

Каждый мужчина обязан стать на воинский учет по месту своей регистрации и пройти медицинское освидетельствование. Невыполнение этих обязанностей может привести к серьезным правовым последствиям.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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Постановка на воинский учет

Алексей Шалару отмечает, что уклонение от воинского учета может привести к привлечению к уголовной ответственности. В случаях, когда человек получил повестку на воинский учет, прошел медицинское освидетельствование, но отказался выполнить указания по назначению службы в армии, ему грозит уголовная ответственность.

"Если ты пришел в ТЦК, получил повестку, прошел ВЛК, получил повестку на направление на службу в армии и не пришел, в таких случаях чаще привлекают к уголовной ответственности" , — подчеркнул адвокат.

Одесский адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

Относительно возможных штрафов за уклонение от воинского учета адвокат отмечает, что в настоящее время это редкость, но не исключено. Однако доказать факт уклонения от мобилизации будет сложно.

Штрафы за несвоевременную постановку на воинский учет

За несвоевременную постановку на воинский учет в Украине предусмотрены административные и уголовные санкции. В зависимости от того, является ли это первым или повторным нарушением, штраф может составлять от 1700 до 8500 гривен. Кроме того, за уклонение от воинского учета может последовать ответственность по статье 337 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает штраф или арест до шести месяцев, или ограничение свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины.

Добавим, в Одессе идет усиленная мобилизация в общественном транспорте. Местные жители возмущаются такими действиями, однако военные отмечают, что действуют в рамках действующего законодательства.